Scintille nel Derby di Grecia: Ataman contro gli arbitri e la risposta “militare” dell’Olympiacos

“Storie a canestro” è la rubrica di basket nata come “costola” della trasmissione/podcast “Luci a Masnago”. In questo spazio raccogliamo le vicende accadute nel mondo della pallacanestro – locale o internazionale – raccolte e commentate da Matteo Bettoni, uno dei tre conduttori di LaM (con Damiano Franzetti e Francesco Brezzi) su Radio Materia. QUI tutte le puntate.

Il campionato greco si conferma uno dei palcoscenici più caldi e controversi del basket europeo. L’ultimo capitolo della rivalità infinita tra Olympiacos e Panathinaikos ha visto protagonista, ancora una volta, il vulcanico coach turco dei biancoverdi, Ergin Ataman, la cui reazione post-derby ha scatenato un botta e risposta mediatico notevole, alzando ulteriormente la temperatura tra le due corazzate del basket ellenico.

“SEI STRANIERI PIU’ TRE ARBITRI”



Dopo la sconfitta subita per mano dei rivali storici, Ataman ha sollevato pesanti polemiche riguardo alla gestione dei giocatori naturalizzati da parte dell’Olympiacos. Sotto accusa sono finiti Tyler Dorsey e Thomas Walkup, colonne della nazionale greca (dove però possono giocare uno per volta) ma, secondo Ataman, usati in modo improprio per aggirare i limiti del campionato.

Il tecnico turco ha alzato ulteriormente i toni puntando il dito contro la direzione di gara: Ataman ha dichiarato esplicitamente che l’Olympiacos giocava con «sei stranieri più tre arbitri», trasformando la polemica sportiva in un attacco diretto alle istituzioni.

LA REPLICA TRA DIVISE E PROVOCAZIONI

La risposta della sponda biancorossa del Pireo non si è fatta attendere, scegliendo però la via dell’ironia social invece delle dichiarazioni ufficiali. La società ha pubblicato le foto di Tyler Dorsey, Thomas Walkup e Sasha Vezenkov con indosso la divisa militare, ricordando che i giocatori hanno regolarmente svolto il servizio di leva per ottenere la cittadinanza greca. (foto in alto: il giuramento di Walkup)

L’Olympiacos ha poi rincarato la dose con una didascalia provocatoria rivolta direttamente al vulcanico patron dei rivali, Giannakopoulos: «Adesso attendiamo la stessa foto però del proprietario del Panathinaikos». Un riferimento velato ai dubbi che circolano da anni sulle modalità con cui il capo del “Pana” avrebbe assolto (o meno) i propri obblighi militari».

UN DERBY INFINITO

Nonostante le pesanti multe già ricevute in Eurolega per comportamenti simili, il clima attorno al basket greco resta incandescente. Come sottolineato in trasmissione però, fa quasi sorridere che un colosso come il Panathinaikos si comporti «come una piccola squadra che invece deve avere a che fare con le super potenze cattive, grosse che la bullizzano». Con le finali scudetto all’orizzonte, la sensazione è che questo sia solo l’inizio di una lunga primavera di tensioni tra Atene e il Pireo. Una volta ancora.

DAL PARQUET – Di seguito l’episodio del nostro podcast dedicato alle partite della Openjobmetis: qui trovate la puntata sul match tra Trieste e Varese. Buon ascolto.