Sciopero della fame davanti alla caserma: la battaglia di Timoc per un terreno conteso da sei anni

Un cartello e la determinazione di chi sente di aver esaurito ogni altra strada. Via Saffi è diventata il teatro della protesta di Timoc, 70 anni, volto ormai noto ai passanti che frequentano la zona davanti alla caserma dei Carabinieri. L’uomo ha deciso di intraprendere uno sciopero della fame, una forma di protesta estrema per chiedere alle autorità l’accesso ad alcuni documenti relativi a una disputa legale lunga sei anni, che riguarda un terreno in via Monte Generoso.

Una disputa tra burocrazia e restrizioni.

Timoc, di origini rumene e in Italia dal 2000, è un coltivatore e apicoltore. Il cuore della sua richiesta riguarda alcune denunce che, a suo dire, sarebbero conservate all’interno della sua abitazione. Tuttavia, accedere a quei documenti risulta impossibile: l’uomo è infatti sottoposto a una misura cautelare — porta il braccialetto elettronico alla caviglia — a seguito di una condanna a due anni per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e dei tre figli. Proprio la presenza della ex coniuge nell’abitazione gli impedisce di rientrare per recuperare le carte che sostiene essere fondamentali per difendere i suoi diritti sul terreno conteso.

“Vivo per i miei figli”

Nonostante la sentenza di condanna, Timoc continua a negare fermamente ogni addebito. Nel raccontare la sua storia, il pensiero corre sempre ai suoi tre gemelli, per i quali dice di vivere e di aver sempre fatto tutto il possibile. La situazione, tuttavia, si è incagliata in un difficile corto circuito tra le necessità della giustizia e le urgenze del privato: se da un lato l’uomo reclama il diritto di difendere il proprio patrimonio, dall’altro le restrizioni imposte dal tribunale blindano i luoghi da cui lui è stato allontanato.

La routine della protesta

La sua presenza in via Saffi non è continuativa nelle 24 ore: l’uomo presidia la zona durante il giorno, ma la sera è costretto a rientrare al suo campo. È lì, infatti, che mantiene il legame con quella vita agricola che ha sempre contraddistinto i suoi anni in Italia, tra la cura delle api e delle galline, l’unica dimensione che oggi sente ancora pienamente sua.

Timoc assicura di aver già tentato altre strade, arrivando persino a Roma per perorare la sua causa. La sua protesta davanti al comando di via Saffi, intanto, prosegue: un atto di solitudine, ma anche di ostinata richiesta di attenzione verso una vicenda che, per lui, è diventata il fulcro di un’intera esistenza.