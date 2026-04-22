Sconti e agevolazioni con la tessera della proloco di Laveno e Cerro

La Pro Loco Laveno Mombello Cerro annuncia una grande novità dedicata a tutti i suoi soci: la tessera Pro Loco diventa ancora più vantaggiosa e ricca di opportunità.

Da oggi, infatti, presentando la propria tessera socio, sarà possibile accedere a sconti e agevolazioni presso numerose attività commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

Un modo concreto per valorizzare il legame tra la Pro Loco, i cittadini e il tessuto economico locale, promuovendo al tempo stesso le realtà del territorio.

La rete di convenzioni è in continuo aggiornamento e rappresenta un segnale importante di collaborazione tra associazione e commercianti, con l’obiettivo di creare benefici reali per la comunità.

L’elenco completo delle attività convenzionate è consultabile sul sito ufficiale: www.prolocolmc.it/convenzioni.

Un piccolo gesto, la tessera, che oggi vale ancora di più: perché essere socio Pro Loco significa partecipare alla vita del territorio e, da oggi, anche accedere a vantaggi e sconti dedicati.

Per chi non è ancora socio, è possibile sottoscrivere la tessera direttamente sul sito della Pro Loco oppure di persona durante i vari eventi organizzati sul territorio.