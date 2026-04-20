Scontro frontale a Luino tra auto e furgone, ferita una donna di 75 anni

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì, a Luino, lungo via della Vittoria. Intorno alle 9.30, una donna di 75 anni, alla guida della propria vettura, stava percorrendo la strada in direzione Maccagno con Pino e Veddasca provenendo da Luino quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe proseguito dritta in curva, invadendo la corsia opposta e andando a impattare frontalmente contro un furgone con a bordo due lavoratori provenienti dalla provincia di Milano. A seguito dell’urto, una terza vettura non è riuscita a evitare il furgone, tamponandolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati da Soreu dei Laghi – ambulanza di Padana Emergenza – insieme ai Carabinieri di Maccagno con Pino e Veddasca (Compagnia Luino) e Polizia locale di Luino. La conducente dell’auto è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese per accertamenti, a causa di un forte trauma addominale.

I due occupanti del furgone sono stati medicati sul posto ma non hanno necessitato del ricovero. Anche il conducente della terza vettura, un uomo di circa 50 anni, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L’incidente ha coinvolto complessivamente quattro persone.