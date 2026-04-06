Scontro tra auto e moto sul Sempione a Sesto Calende, in azione l’elisoccorso

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Sesto Calende, sulla statale del Sempione, dove poco prima delle 17,30 si sono scontrate un’auto e una moto. Due le persone coinvolte, un uomo di 66 anni e un’altra persona di cui ancora non sono state rese note le generalità.

Inizialmente i soccorsi sono stati attivati in codice rosso, segno di una situazione ritenuta particolarmente grave. Sul posto è stato mobilitato un imponente dispositivo di emergenza, con due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Con i soccorsi medici sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Varese, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e nella regolazione della viabilità lungo un’arteria particolarmente trafficata.

Una volta raggiunti i feriti, i sanitari hanno potuto rivalutare le loro condizioni, declassando la gravità a codice giallo. Entrambi i coinvolti hanno quindi riportato traumi di media entità.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con il personale impegnato nell’assistenza ai feriti e nella gestione dell’area dove si sono registrati rallentamenti e code nell’ora di punta dal rientro delle gite di Pasquetta. (articolo aggiornato alle 18,30)

(foto di repertorio, di Alessandro Nardi)