Scontro tra auto elettrica e a Gpl a Olgiate Olona: una donna estratta dalle lamiere
L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Conciliazione. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i soccorritori del 118
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Conciliazione a Olgiate Olona, dove un incidente stradale ha coinvolto due autovetture. L’allarme è scattato intorno alle 18:40, mobilitando immediatamente i mezzi di soccorso.
Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto con alimentazioni differenti: una vettura elettrica e una a Gpl. Proprio la natura dei sistemi di alimentazione dei veicoli ha richiesto l’intervento prioritario dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’autopompa per gestire i potenziali rischi e garantire la messa in sicurezza dell’area.
I soccorsi
La situazione più critica ha riguardato una donna, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo di una delle due vetture. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno lavorato in stretta collaborazione con il personale sanitario per procedere all’estricazione della signora, permettendo così ai medici di prestarle le prime cure.
Fortunatamente, il conducente della seconda auto è uscito dal violento impatto praticamente illeso.
Dopo aver rimosso i feriti e messo in sicurezza i mezzi incidentati, le autorità hanno proceduto ai rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e liberare la carreggiata.
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