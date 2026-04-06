Scontro tra auto sulla Sp1 a Gavirate, sette persone coinvolte tra cui una bambina ma nessun ferito grave

Molta paura ma per fortuna poche conseguenze per le persone in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Gavirate, sulla Sp1 nel tratto denominato via del Chiostro, in cui sono rimaste coinvolte tre auto e sette persone.

L’allarme è scattato intorno alle 17,40. Per cause ancora in fase di accertamento, tre vetture sono rimaste coinvolte in un impatto che ha interessato complessivamente diverse persone, tra cui anche una bambina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Dopo le prime valutazioni, nessuna delle persone coinvolte ha avuto necessità di essere trasportata in ospedale.

L’incidente ha comunque provocato rallentamenti lungo via del Chiostro, con le forze dell’ordine impegnate nella gestione del traffico durante le operazioni di soccorso e rilievo.