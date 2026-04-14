Scontro tra due auto a Cassano Magnago: i vigili intervengono con l’autopompa
I mezzi sono entrati in collisione nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile. Coinvolte un uomo e una donna sono stati trasferiti a Gallarate in codice verde
Due auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, in via Valdarno a Cassano Magnago. L’incidente, che ha coinvolto un uomo di 67 e una donna di 48 anni, ha richiesto l’invio dei soccorsi poco dopo le 17:30.
I vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa, si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, rimasti pesantemente danneggiati sulla carreggiata. Gli occupanti delle due vetture si trovavano già all’interno dell’ambulanza della Croce Rossa, trasportate a Gallarate in codice verde e quindi non in pericolo di vita, quando è arrivata la squadra di terra.
Le operazioni tecniche dei soccorritori hanno permesso di liberare la sede stradale dai detriti e dai mezzi incidentati.
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