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Gallarate/Malpensa

Scontro tra due auto in via Magenta a Gallarate, distrutta pensilina del bus

L'impatto si è verificato la mattina di martedì 7 aprile all'incrocio con via Galilei

Generico 06 Apr 2026

Schianto tra due auto all’incrocio tra via Magenta e via Galileo Galilei a Gallarate la mattina di martedì 7 aprile. A causa dell’impatto, un’auto è finita fuori strada, distruggendo la pensilina del bus vicina.

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L’incidente in via Magenta a Gallarate 4 di 6
Incidente via Magenta Gallarate
Incidente via Magenta Gallarate
Incidente via Magenta Gallarate
Incidente via Magenta Gallarate

In base alle prime informazioni disponibili, non risultano esserci stati feriti gravi e nessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono comunque intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Gallarate per gli accertamenti necessari.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale, impegnati a garantire la circolazione in sicurezza e a effettuare i rilievi. Il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente è piuttosto spazioso e non si registrano particolari rallentamenti al traffico.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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