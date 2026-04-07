Scontro tra due auto in via Magenta a Gallarate, distrutta pensilina del bus
L'impatto si è verificato la mattina di martedì 7 aprile all'incrocio con via Galilei
Schianto tra due auto all’incrocio tra via Magenta e via Galileo Galilei a Gallarate la mattina di martedì 7 aprile. A causa dell’impatto, un’auto è finita fuori strada, distruggendo la pensilina del bus vicina.
In base alle prime informazioni disponibili, non risultano esserci stati feriti gravi e nessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono comunque intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Gallarate per gli accertamenti necessari.
Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale, impegnati a garantire la circolazione in sicurezza e a effettuare i rilievi. Il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente è piuttosto spazioso e non si registrano particolari rallentamenti al traffico.
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