Scontro tra furgone e jeep a un incrocio a Gazzada Schianno: ferita anche una bimba di un anno
Ancora un sinistro in via Miglio, un punto critico della viabilità locale. Soccorsi in codice verde un ragazzo di 28 anni, un uomo di 36 e una bambina che viaggiava sul seggiolino dell'auto
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile, a Gazzada Schianno, all’incrocio di via Gianfranco Miglio, già noto per essere stato teatro di diversi sinistri. Coinvolti un furgone e una jeep: tre le persone soccorse, tra cui una bambina di un anno.
L’allarme è scattato alle 8.24. L’impatto è avvenuto tra i due veicoli all’altezza dell’incrocio, un punto della viabilità locale più volte segnalato per episodi simili. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Varese e i mezzi di soccorso sanitario inviati dalla centrale Soreu dei Laghi.
Nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 28 anni, un uomo di 36 e una bambina di un anno, che viaggiava regolarmente sul seggiolino. Entrambi sono stati valutati dai sanitari e trasportati in codice verde: le loro condizioni non risultano gravi.
I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti alla circolazione nella zona.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.