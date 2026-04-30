Scontro tra furgone e jeep a un incrocio a Gazzada Schianno: ferita anche una bimba di un anno

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile, a Gazzada Schianno, all’incrocio di via Gianfranco Miglio, già noto per essere stato teatro di diversi sinistri. Coinvolti un furgone e una jeep: tre le persone soccorse, tra cui una bambina di un anno.

L’allarme è scattato alle 8.24. L’impatto è avvenuto tra i due veicoli all’altezza dell’incrocio, un punto della viabilità locale più volte segnalato per episodi simili. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Varese e i mezzi di soccorso sanitario inviati dalla centrale Soreu dei Laghi.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 28 anni, un uomo di 36 e una bambina di un anno, che viaggiava regolarmente sul seggiolino. Entrambi sono stati valutati dai sanitari e trasportati in codice verde: le loro condizioni non risultano gravi.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti alla circolazione nella zona.