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Scontro tra furgone e jeep a un incrocio a Gazzada Schianno: ferita anche una bimba di un anno

Ancora un sinistro in via Miglio, un punto critico della viabilità locale. Soccorsi in codice verde un ragazzo di 28 anni, un uomo di 36 e una bambina che viaggiava sul seggiolino dell'auto

incidente gazzada schianno

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile, a Gazzada Schianno, all’incrocio di via Gianfranco Miglio, già noto per essere stato teatro di diversi sinistri. Coinvolti un furgone e una jeep: tre le persone soccorse, tra cui una bambina di un anno.

L’allarme è scattato alle 8.24. L’impatto è avvenuto tra i due veicoli all’altezza dell’incrocio, un punto della viabilità locale più volte segnalato per episodi simili. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Varese e i mezzi di soccorso sanitario inviati dalla centrale Soreu dei Laghi.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 28 anni, un uomo di 36 e una bambina di un anno, che viaggiava regolarmente sul seggiolino. Entrambi sono stati valutati dai sanitari e trasportati in codice verde: le loro condizioni non risultano gravi.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti alla circolazione nella zona.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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