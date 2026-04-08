Scontro tra tre auto a Como: un veicolo si ribalta, traffico in tilt sulla A9

Mattinata di disagi a Como per un incidente stradale avvenuto intorno alle 8.30 in via Asiago, nei pressi del viadotto Brogeda. Coinvolti tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per le operazioni di soccorso tecnico urgente e la messa in sicurezza dei mezzi, tra cui anche una vettura ibrida rimasta in funzione. Presenti anche i sanitari del 118 con ambulanze e automedica, oltre alla Polizia stradale, Anas e Polizia locale.

Tre le persone coinvolte – un uomo di 21 anni, una donna di 37 e un uomo di 70 anni – tutte rimaste ferite in modo lieve e assistite in codice verde.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: è stata disposta la chiusura dell’uscita dell’autostrada A9 in direzione Como Lago, sia in entrata che in uscita verso Como Centro. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico e si stimano circa due ore per il completo ripristino della circolazione.