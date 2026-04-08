Scuola, calcio (e politica), futuro sostenibile e il ricordo di due comboniani nel mercoledì di Radio Materia
Gli studenti dell'Itell Gadda Rosselli alle 15 in diretta su www.radiomateria.it, alle 16,30 parliamo dell'eredità lasciata da Padre Pietro Tiboni e Fratel Elio Croce, alle 18 spazio a green school
Una nuova puntata di Figli di un gol minore, una nuova scuola l’Itell Gadda Rosselli, una nuova associazione e il gradito ritorno del Cast per parlare del Festival della sostenibilità che si terrà questo weekend a Cittiglio. Il mercoledì di Radio Materia è pronto a farvi compagnia.
12,00 Figli di un gol minore
Gianluca Coghetto dalla fascia di capitano del Verbano a quella tricolore di sindaco di Besozzo. La nuova puntata del podcast dedicato al calcio pane e salame ci riporta sui campi di provincia e anche negli uffici di un municipio con la storia di un uomo che è un tutt’uno con il suo paese. Potrete ascoltarlo tutta la settimana alle 12 oppure in podcast sulle principali piattaforme di streaming audio.
15,00 Che scuola fai
Torniamo a parlare di scuole superiori con gli studenti dell’ITELL Gadda Rosselli di Gallarate. Virginia Montorfano, Desirè Mancuso, Alessandro Roccoletti e Anna Franchini saranno gli ospiti protagonisti in diretta sulla nostra web radio.
16,30 Soci All Time
Nella trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria ospitiamo Filippo Ciantia dell’associazione Amici di Tibo ed Elio – APS, dedicata a preservare l’eredità di Padre Pietro Tiboni e Fratel Elio Croce, missionari comboniani il cui impegno costante ha sostenuto lo sviluppo umano e sociale di numerose comunità africane secondo la Dottrina Sociale della Chiesa.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Torna a trovarci Francesca Cecchetti di Cast Ong per lanciare il Festival del Futuro Sostenibile che prenerà il via venerdì, fino a domenica a Cittiglio. Vi racconteremo anche come Radio Materia sarà presente il giorno di venerdì per il convegno nazionale delle Green School. Qui l’articolo col programma
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