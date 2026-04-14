Scuole superiori a Busto Arsizio, dalla Provincia oltre 3 milioni di investimenti e un nuovo progetto per il Verri

Il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, e il Vicepresidente e Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, Giacomo Iametti, intervengono per fare chiarezza sugli investimenti in corso e sulla programmazione futura per gli istituti superiori di Busto Arsizio.

“La nostra attenzione al mondo della scuola è costante e copre l’intero territorio provinciale a 360 gradi” – dichiarano il Presidente Magrini e il Conigliere Iametti – l’impegno è massimo anche su Busto: è stato finalmente dato il via a una riflessione concreta sulla possibilità di realizzare un nuovo plesso scolastico destinato all’Istituto Verri, una risposta strutturale dopo molti anni di attesa. Inoltre, per quest’anno sono già stati messi a bilancio 250.000 euro per la progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria al Verri”.

Oltre alla visione a lungo termine, seguono i dati relativi agli investimenti effettuati negli ultimi anni nelle scuole bustocche, tra interventi ordinari e straordinari, molti dei quali già conclusi o in fase di avvio.

Nel 2023, sono stati stanziati e programmati interventi significativi:

Liceo Tosi: 295.000 euro per adeguamenti funzionali, coperture e pavimentazioni

Liceo Candiani: 70.000 euro per interventi di manutenzione

ITE Tosi 2.377.000 euro (confluito nel PNRR) per migliorare l’agibilità e l’impiantistica

antincendio, con lavori ultimati nel 2024

Istituto Verri (di Busto Arsizio) e Istituto Riva di Saronno: è già stato aggiudicato l’appalto

per il rifacimento dei bagni per un totale di 626.000 euro.

ITE Tosi: previsti ulteriori 114.000 euro per i blocchi bagni (in attesa del via ai lavori)

A questi interventi specifici si aggiunge l’impegno ordinario per il comparto sud del territorio, che vede la Provincia impegnata annualmente con circa 250.000 euro per la cura del verde, 500.000 euro per opere edili di manutenzione ordinaria e circa 1 milione di euro per la gestione degli impianti.

“La programmazione non si ferma alle opere murarie – aggiunge Iametti – Attraverso la Commissione Lavoro e Formazione presieduta dal sottoscritto abbiamo analizzato attentamente i flussi della popolazione scolastica, inclusa quella di Busto Arsizio, fornendo la massima informativa possibile a tutti i gruppi consiliari. Siamo e saremo sempre pronti a dialogare con tutti gli amministratori locali: la sfida del futuro dei nostri giovani si vince solo attraverso una progettazione condivisa, con l’obiettivo di mantenere un dialogo costruttivo e sinergico con le amministrazioni locali, con priorità sulle necessità didattiche e la sicurezza degli studenti”.