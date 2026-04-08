Se avete 18 anni potreste girare l’Europa gratis per un mese, in treno

Avete diciott’anni e volete girare l’Europa, andando magari un po’ più in là?

È il vostro momento: la Commissione Ue ha aperto le candidature per un nuovo turno di DiscoverEU, il programma dell’Unione Europea a migliaia di giovani di 18 anni la possibilità di esplorare l’Europa in treno e gratuitamente.

Il bando chiuderà il 22 aprile 2026 alle 12, in prossimità del lancio della Settimana Europea della Gioventù 2026 che si apre il 24.

Sono disponibili in totale 40.000 passaggi di viaggio. I vincitori potranno salire sul treno per un massimo di 30 giorni tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. I giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 possono candidarsi completando un quiz con cinque domande sull’Ue e una domanda

aggiuntiva sul Portale Europeo della Gioventù. La Commissione offrirà i passaggi di viaggio ai candidati in base alla loro classifica, fino al limite dei biglietti disponibili.

Il bando è aperto ai candidati provenienti dall’Unione Europea e dai Paesi associati al programma Erasmus+, inclusi Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Dalle vibranti metropoli alle “valli del vino”, dalle campagne ai luoghi più spettacolari dal punto di vista naturalistico, gli itinerari possibili in treno sono infiniti: da Amsterdam a Istanbul, dalle zone del Cammino di Santiago ai monti della Slovacchia, dalle campagne della Toscana a Berlino con i suoi club e gli squat, dai palazzi di Parigi al delta del Danubio in Romania, dal Circolo Polare Artico fino alla vita notturna di Belgrado, per citare due destinazioni extra-Ue ma raggiungibili gratis.

I possessori di biglietto possono pianificare i propri percorsi o lasciarsi ispirare da quelli suggeriti, come il DiscoverEU Culture Route, che combina varie destinazioni culturali con un focus su architettura, musica, belle arti, teatro, moda e design DiscoverEU incoraggia i viaggi sostenibili tramite treno e sono disponibili disposizioni speciali per i giovani provenienti da isole, regioni ultraperiferiche, paesi e territori d’oltremare, aree remote.