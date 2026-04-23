“Se non ora, quando?” Ioannis Kastritis sprona l’Openjobmetis in vista del match con Cremona

«Determinati e pronti a dare il 100% per la nostra ultima partita in casa…. della stagione regolare». La sconfitta di Cantù non ha certo spianato il percorso della Openjobmetis cui mancano due partite e un turno di riposo per completare il cammino: il match della Itelyum Arena di domenica 26 aprile (ore 17) contro Cremona dovrà essere affrontato “a tutta” perché l’obiettivo playoff è comunque ancora possibile.

Ioannis Kastritis (sue le parole all’inizio dell’articolo) torna sul discorso della difesa, un fondamentale che non sta funzionando a dovere e che non lo ha fatto nemmeno nel derby («Non ci piace perdere, specie partite del genere»). Intervistato a riguardo, il coach greco spiega: «Abbiamo dimostrato per quasi 20 partite di poter essere la miglior difesa del torneo quindi non dobbiamo inserire nulla di nuovo nei nostri allenamenti. Piuttosto però dobbiamo essere decisi e pronti ad applicare tutta la nostra energia su entrambi i lati del campo. Ultimamente siamo stati molto bravi in fase offensiva e dobbiamo restare su quel livello ma dovremo tornare al livello di aggressività superiore in difesa, quella che avevamo qualche settimana fa».

Domenica, dall’altra parte del campo, ci sarà una Vanoli Cremona già salva che – in caso di vittoria – potrebbe anche riproporsi in zona playoff: «Un’avversaria che dovremo affrontare mettendo impegno ed energia in quelle situazioni confuse, sulle palle che possono finire a entrambe le squadre, in tutto ciò con cui si può dimostrare di voler vincere la partita. Il fatto che si giochi per l’ultima volta in casa, almeno nella stagione regolare, non dovrebbe comunque essere la nostra motivazione principale, nel senso che in ogni partita dobbiamo presentarci in campo nel modo giusto. Però è la penultima gara e quindi vien da dire: “Se non diamo ora il 100%, quando lo daremo?».

Con una partita alle porte, il coach greco evita ogni previsione in chiave playoff: «Giochiamo la partita di domenica e portiamola a termine: è molto insidiosa e sarà seguita da un riposo quindi, per quanto riguarda i playoff, dovremo controllare anche i risultati degli altri. Quindi giochiamo e cerchiamo di vincere con Cremona davanti ai nostri tifosi e poi proseguiamo passo dopo passo».

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