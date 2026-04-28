“Se va avanti così, resterà un mese nelle nostre sale”: il MIV di Varese si prepara al fenomeno “Diavolo veste Prada”

Esce domani, 29 aprile 2026, nelle sale italiane — con qualche giorno di anticipo rispetto al debutto nordamericano previsto per il 1° maggio — il sequel di uno dei film di moda più amati di sempre: “Il diavolo veste Prada 2“.

E Varese non si fa trovare impreparata: al MIV Multisala Impero i biglietti venduti hanno già superato quota duemila, il dress code è non solo tollerato ma benvenuto, e il calendario degli eventi collaterali si infittisce di settimana in settimana.

OLTRE DUEMILA BIGLIETTI GIÀ VENDUTI ED EVENTI PER TUTTI A VARESE

«Se le richieste vanno avanti così, resterà nelle nostre sale un mese», spiega Paola Frascaroli, responsabile marketing commerciale del MIV. Il cinema ha scelto di dedicare al film le sale più grandi e di organizzare anche un matinée a 5 euro mercoledì 5, oltre a dedicare una sala alla proiezione in versione originale, per chi vuole goderselo in lingua.

Tra gli eventi, un format che sta raccogliendo grande entusiasmo è quello delle cinecena: due serate con cena inclusa in sala, una in collaborazione con l’Atelier Monte Costone guidato dallo chef Riccardo Broggini — già sold out, con una seconda data in valutazione — e una con la pasticceria C’est la Vie e il locale Vibes. Sul fronte degli eventi, spicca un megaevento esclusivo organizzato da Baseblu, di cui i particolari, proprio per la sua esclusività, non sono resi noti. E tra le novità più curiose, una sfilata coinvolgerà alcune scuole di moda varesine.

«A parte gli eventi privati, Il Diavolo veste Prada è un fenomeno per tutti: tutti sono benvenuti al cinema, anche in dress code – sottolinea Frascaroli – Stiamo valutando nuovi eventi nei prossimi giorni, proprio seguendo l’onda di interesse per il film».

NEL MONDO, OLTRE 220 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI DEL TRAILER NELLE PRIME 24 ORE

L’interesse non sorprende guardando ai numeri globali: il trailer del sequel ha registrato 222 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dall’uscita, tra i migliori esordi di sempre per un film hollywoodiano. Il primo capitolo, uscito nel 2006, aveva incassato 326 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 35 milioni.

Per il seguito, gli analisti del settore avvertono che replicare quei risultati sarà difficile in un mercato cinematografico più frammentato rispetto agli anni Duemila; molto dipenderà dall’andamento del primo weekend e dalla tenuta del passaparola, che però sembra già molto sostenuto, anche solo guardando l’entusiasmo varesino.

Per di più, a favore dell’Italia gioca un elemento concreto: parte del film è girata a Milano, con location come la Galleria Vittorio Emanuele e l’Accademia di Brera, e i richiami alla moda italiana sono espliciti. E il cast originale — Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci — è affiancato da Lady Gaga e Kenneth Branagh, una combinazione che punta a intercettare sia il pubblico nostalgico sia le generazioni più giovani.