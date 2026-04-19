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Seconda edizione da tutto esaurito per la giornata di cardiologia gratuita a Villa Augusta

Circa 150 persone visitate, sportello chiuso già alle 14.30 per riuscire a concludere le visite entro le 16: la seconda edizione della giornata di prevenzione cardiovascolare gratuita promossa dalla Società Insubrica Cardiologica e dall'associazione Amici del Cuore Onlus si è chiusa ieri con un nuovo successo

"Oggi pensiamo al tuo cuore" successo per le visite cardiologiche a Villa Augusta

Circa 150 persone visitate, sportello chiuso già alle 14.30 per riuscire a concludere le visite entro le 16: la seconda edizione della giornata di prevenzione cardiovascolare gratuita promossa da Sinca — la Società Insubrica Cardiologica — e dall’associazione Amici del Cuore Onlus si è chiusa ieri con un nuovo successo, confermando l’interesse dei cittadini di Varese e provincia per questo tipo di iniziativa.

A Villa Augusta, sede degli assessorati al welfare e all’educazione – nel quartiere varesino di Giubiano – si sono presentati in tanti fin dalle prime ore del mattino. «Alle 8.30 c’erano già 50 persone in attesa, prima ancora che aprissimo», ha ricordato Giuseppe Calveri, cardiologo, primario e presidente della Società Insubrica Cardiologica, nonchè ideatore dell’iniziativa. L’anno scorso l’afflusso aveva costretto l’équipe a restare operativa fino alle 19, nonostante la chiusura prevista fosse per le 16: quest’anno gli organizzatori hanno deciso di non accettare nuovi ingressi già nel primo pomeriggio, riuscendo così a rispettare i tempi, mantenendo comunque molto alto il numero dei visitati.

«Sono contento della riuscita dell’evento, e fiero di poter offrire ai cittadini un servizio sulla prevenzione cardiovascolare» ha detto Calveri. I quattro primari presenti hanno misurato i principali valori a rischio, fornito consigli terapeutici e indicazioni sui corretti stili di vita, e compilato per ciascun paziente una scheda anamnestica da portare al medico di base. «Le schede sono ora in esame: trarremo anche dei risultati collettivi», ha aggiunto.

"Oggi pensiamo al tuo cuore" successo per le visite cardiologiche a Villa Augusta

Da un primo riscontro, la presenza femminile è risultata maggioritaria, e quasi tutti i partecipanti presentavano almeno un fattore di rischio cardiovascolare. Durante la giornata sono state proiettate due video-lezioni sui fattori di rischio a cura del professor Roberto De Ponti, primario di aritmologia al Circolo di Varese, molto apprezzate dal pubblico.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Varese, che ha messo a disposizione la location, con la presenza dell’assessore al Welfare Roberto Molinari.

"Oggi pensiamo al tuo cuore" successo per le visite cardiologiche a Villa Augusta

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Pubblicato il 19 Aprile 2026
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