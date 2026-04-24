«Senza assistente sociale e trasparenza su patrimonio abitativo pubblico», ISPiRA interroga l’amministrazione di Ispra

«A Ispra manca da mesi un assistente sociale in organico e sulla gestione degli alloggi pubblici non ci sarebbero dati aggiornati e facilmente accessibili». Sono queste le critiche sollevate dal gruppo consiliare di opposizione ISPiRA guidato da Massimiliano Balestrero, che ha presentato due interrogazioni formali all’amministrazione del sindaco Di Spirito chiedendo chiarimenti sui servizi sociali e sul patrimonio abitativo comunale.

Secondo quanto riportato nel comunicato, il Comune – che conta oltre 5.300 residenti – sarebbe privo della figura dell’assistente sociale, prevista come livello essenziale delle prestazioni sociali dalla normativa nazionale con un rapporto minimo di un professionista ogni 5mila abitanti.

«Il quadro del Comune di Ispra – scrive ISPiRA – è sconfortante: il concorso per assistente sociale a tempo pieno e indeterminato è andato deserto e la reggenza dell’Area Servizi alla persona è temporaneamente affidata al segretario comunale, figura di garanzia giuridica dell’Ente, in attesa dell’espletamento di concorso per un incarico fiduciario a tempo determinato e parziale ad una figura amministrativa per gestire un’Area che richiede continuità e professionalità specifiche».

ISPiRA chiede quindi all’amministrazione di chiarire lo stato dell’organico, le soluzioni adottate per garantire il servizio e l’eventuale accesso ai fondi statali destinati al rafforzamento dei servizi sociali.

Un secondo fronte riguarda la gestione dei Servizi abitativi pubblici (Sap). Nel comunicato si segnala l’assenza, nella documentazione consultabile dai cittadini, di un censimento aggiornato degli alloggi, dei canoni e dello stato di occupazione, oltre alla mancanza di graduatorie pubbliche e di un piano di assegnazione.

Si tratta, secondo il gruppo consiliare, di elementi necessari anche per consentire al Consiglio comunale di esercitare le proprie funzioni di controllo, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale.

Tra gli episodi citati, viene ricordata la richiesta a un’associazione locale di liberare uno spazio comunale per farne un alloggio destinato a un caso urgente: locale che, sempre secondo ISPiRA, risulterebbe ancora inutilizzato a distanza di oltre un anno.

Il comunicato fa riferimento anche al recente bando per l’assegnazione di alloggi pubblici a livello di ambito territoriale, pubblicato il 17 aprile, che non includerebbe abitazioni disponibili nel territorio di Ispra ma in altri comuni limitrofi.

Le questioni sollevate dall’opposizione attendono ora una replica ufficiale da parte dell’amministrazione comunale, che ha comunicato a VareseNews – sottolineando la delicatezza delle tematiche trattate – di intendere offrire prossimamente risposte sulla situazione dei servizi sociali e della gestione abitativa.