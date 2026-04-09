Separarsi con consapevolezza: a Cadegliano Viconago un ciclo di incontri per accompagnare le famiglie oltre la crisi di coppia

Un percorso in quattro appuntamenti per trasformare il conflitto in dialogo e proteggere il benessere proprio e dei figli Se per unirsi in matrimonio è naturale seguire percorsi di preparazione, perché non dovrebbe esserlo per lasciarsi? Con questa premessa nasce “Percorsi di una nuova famiglia”. Percorso informativo e di sostegno sulla separazione familiare”, un ciclo di quattro incontri dedicato al tema della separazione e del divorzio, progettato per fornire alle coppie gli strumenti necessari a gestire una delle fasi più delicate della vita famigliare.

Questo progetto, organizzato da ME-TE Centro per la famiglia in Evoluzione, che ha come capofila la Comunità Montana Valli del Verbano, in collaborazione con il Consultorio famigliare delle Valli di Cadegliano Viconago (uno dei centri “spoke” di ME-TE), si inserisce nelle attività finanziate dal Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso da regione Lombardia in collaborazione con Ats Insubria. Dalla fine di un legame alla nascita di una nuova forma di famiglia La separazione è oggi un’esperienza che attraversa trasversalmente la società. Nonostante la sua diffusione, rimane spesso un tabù o un momento vissuto in solitudine, che rischia di sfociare in conflitti perenni capaci di logorare non solo gli ex partner, ma anche i figli che ne sono coinvolti. L’obiettivo del percorso è promuovere una separazione consapevole. Proprio come ci si prepara a costruire un futuro insieme, è fondamentale imparare a gestire la chiusura di un legame affettivo affinché questa non diventi una “guerra“ distruttiva.

La fine di un matrimonio o di una convivenza non devono coincidere con il fallimento della famiglia, ma posso essere un passaggio evolutivo che, se gestito con cura, può portare a una nuova configurazione relazionale dove ciascuno può ricostruire una situazione di benessere e la funzione genitoriale resta integra e protettiva. L’assessore al Sociale Emilio Ballinari: «Accompagnare le famiglie in momenti di cambiamento così delicati significa lavorare concretamente sulla prevenzione del disagio sociale. Percorsi come questo aiutano a ridurre la conflittualità e a evitare che situazioni di rottura si trasformino in tensioni prolungate, con conseguenze importanti soprattutto per i figli. Offrire strumenti e spazi di confronto significa promuovere relazioni più sane e una comunità più coesa e, grazie a ME-TE, possiamo dare anche questa opportunità ai nostri cittadini».

Il Programma Il percorso si snoderà attraverso quattro incontri tematici, guidati da esperti del settore (psicologi, mediatori famigliari e legali): il primo incontro, tenuto dall’avv. Francesca Urru, esperta in diritto di famiglia, si concentrerà nello specifico sugli aspetti legali di tale iter; il secondo incontro condotto dalla dott.sa Nancy Dispinzeri, psicologa psicoterapeuta, porterà delle riflessioni sull’elaborazione del distacco e sul “fallimento” del progetto di coppia al fine di comprendere le dinamiche emotive della rottura; il terzo incontro allargherà lo sguardo al ruolo genitoriale dando spunti su come accompagnare i più piccoli nel cambiamento senza caricarli di responsabilità e ponendo l’attenzione sull’importanza di essere alleati nella crescita dei figli. Tale incontro sarà condotto dalla dott.sa Valentina Cantoreggi, psicologa dell’età evolutiva; l’ultimo incontro verterà sul tema della mediazione famigliare come strumento fondamentale per attraversare il conflitto e trovare strumenti per ricostruire un nuovo assetto. Sarà condotto dalla dott.sa Barbara Muglia, mediatrice famigliare. Il ciclo di incontri non vuole solo offrire supporto teorico, ma uno spazio protetto di confronto. Imparare a separarsi significa evitare che il risentimento diventi l’unico linguaggio possibile, tutelando il proprio benessere e il diritto dei figli a crescere in un clima di serenità, nonostante i cambiamenti strutturali del nucleo famigliare.

Gli incontri si terranno, presso lo spoke del Centro per la Famiglia, ubicato all’interno della sede del Consultorio in Via Carlo Tremolada 2 a Cadegliano Viconago dalle 20.00 alle 21.30 nei giorni: 22 aprile, 29 aprile, 6 maggio e 13 maggio. È possibile partecipare anche al singolo incontro. La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a chiunque semplicemente voglia aprire dentro di sé uno spazio di maggiore consapevolezza rispetto a tale tema.

Per informazioni o iscrizioni: 0332 1892393 – consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com