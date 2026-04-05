Serata di incidenti sulle strade del Varesotto: diversi feriti, due in gravi condizioni
Tra Gavirate, Casciago e Comabbio si sono verificati quattro incidenti nel giro di poche ore, con numerosi mezzi di soccorso impegnati
Serata di incidenti sulle strade della provincia di Varese, dove tra Gavirate, Casciago e Comabbio si sono verificati quattro incidenti nel giro di poche ore, con numerosi mezzi di soccorso impegnati.
Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 20 a Gavirate, in via Rovera, dove è rimasto coinvolto un uomo di 35 anni. Soccorso in codice verde, è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese per accertamenti. Sul posto i carabinieri.
Alle 20.53 nuovo intervento a Casciago, in via Matteotti, per uno scontro tra due auto. Due gli uomini coinvolti, di 29 e 54 anni: uno è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo, mentre l’altro è arrivato nello stesso ospedale in codice giallo. Presenti carabinieri e vigili del fuoco.
Il terzo incidente si è verificato alle 22.20 a Gavirate, in via Calcinate, dove un’auto si è ribaltata. Coinvolte due giovani donne di 20 e 21 anni. Una di loro è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, anche con l’intervento dell’elisoccorso, mentre l’altra è stata accompagnata in codice giallo al Circolo di Varese.
Infine, alle 23.10, un ulteriore ribaltamento è avvenuto lungo la statale 629 a Comabbio. Tre le persone coinvolte, tra cui una donna di 39 anni. Le condizioni dei feriti non sono apparse gravi: due persone sono state trasportate in codice verde agli ospedali di Cittiglio e di Circolo, mentre un mezzo di soccorso avanzato ha concluso l’intervento sul posto.
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