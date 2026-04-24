“Serve prudenza oltre che giurisprudenza: la Corte dei Conti dalla parte dei cittadini”

La riforma delle funzioni della Corte dei conti, la Riforma Foti, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, cambia il quadro della responsabilità amministrativa e del controllo sulla spesa pubblica. Un tema complesso, che sarà al centro della 9a Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia di UPEL Italia, il 7 e 8 maggio a Ville Ponti, proprio perché mette in tensione due esigenze in apparenza incompatibili: velocizzare l’azione amministrativa e mantenere saldi i presidi di legalità.

Maria Annunziata Rucireta, Presidente di coordinamento Sezione Autonomie della Corte dei conti, parteciperà giovedì 7 maggio all’incontro in cui si parlerà di “Discrezionalità amministrativa, pareri della magistratura contabile e loro effetti sull’elemento psicologico ai fini della valutazione della responsabilità”.

Presidente Rucireta, la riforma della Pubblica Amministrazione è già realtà dal 22 gennaio scorso. Qual è il suo primo sguardo su questo provvedimento che chiede un vero e proprio riassetto mentale oltre che operativo?

«La legge tocca aspetti vitali della struttura e del funzionamento della Corte. Interviene simultaneamente sulle funzioni giurisdizionali e su quelle di controllo: due funzioni collocate storicamente in un unico organo, la Corte dei conti, ma previste distintamente dalla Costituzione e pertinenti a due diversi poteri dello Stato. La riforma riguarda anche la funzione consultiva (quest’ultima non citata in Costituzione), coprendo così l’intero novero delle attribuzioni assegnate alla Corte. Tuttavia, il legislatore non ha operato con un intervento di ampio respiro o di sistema, ma con soluzioni “puntuali” e di dettaglio. Mentre l’attenzione degli operatori e dei commentatori si è incentrata sul fronte della giurisdizione di responsabilità per danno erariale (che ne esce sensibilmente ridimensionata), c’è tutto l’aspetto delle funzioni di controllo e consultive — che è poi il mio mestiere — che merita di essere sottolineato e analizzato».

Si parla molto della “paura della firma” come freno all’azione amministrativa. È un fenomeno che riscontra nel suo osservatorio?

«Mi guarderò bene dal negare che esista una “paura della firma”; l’ha riconosciuto del resto anche la Corte Costituzionale. È un sentimento degli operatori che è forse meglio definire “burocrazia difensiva”: l’atteggiamento per cui gli amministratori preferiscono appiattirsi su prassi consolidate e ingessate, o restare inerti, per evitare il rischio di addebiti in punto di responsabilità. Il legislatore si muove su uno stretto crinale che gli inglesi definiscono tra over-deterrence e under-deterrence: da un lato il rischio di incentivare l’inerzia con un eccesso di responsabilità, dall’altro quello di favorire il lassismo burocratico con un eccesso di deresponsabilizzazione».

In che modo la riforma tenta di superare questa impasse?

«L’idea espressa nella relazione illustrativa è quella di far passare la Corte da un ruolo di “censore ex post” a un ruolo di supporto ex ante agli amministratori pubblici. Si è così potenziata la funzione di controllo, estendendo il controllo preventivo di legittimità anche alle amministrazioni territoriali, e si è ampliata la funzione consultiva a vantaggio anche delle amministrazioni centrali, oltre che di quelle locali, con estensione in taluni casi anche alle fattispecie concrete. L’obiettivo è di fornire un’assistenza preventiva che metta al riparo l’amministratore dal giudizio per danno erariale, rasserenandolo».

Eppure lei ha espresso alcune perplessità su questo approccio. Perché?

« Nella legge, sia i controlli preventivi che l’attività consultiva ruotano attorno alla “protezione” degli amministratori (addirittura l’esonero da responsabilità si produce per “silenzio-assenso” quando trascorrano 30 giorni senza l’apposizione del visto o l’emissione del parere). Tutto questo si colloca sulla scia dello “scudo erariale”, che dai tempi del Covid ha limitato la responsabilità al solo dolo, lasciando aperta la porta a una minor tutela delle risorse pubbliche. Ma la Corte vuole stare dalla parte dei cittadini: non lavoriamo per ostacolare, ma per assicurare il buon andamento e la proficuità della spesa e per migliorare i servizi resi alla collettività. Questa riforma sembra più attenta alla cura degli effetti che alla soluzione delle cause. È come quando uno ha la febbre e prende la tachipirina: la febbre scende, ma il motivo che l’aveva scatenata, resta».

Qual è, allora, la vera “causa” che la riforma non sembra colpire?

«Più che la paura della firma, io vedo disorientamento e confusione interpretativa. C’è un affastellamento di norme dal contenuto complesso, una stratificazione normativa tale che spesso anche noi magistrati ci chiediamo come si applichi una determinata disposizione e come si coordini con il resto del quadro normativo. La burocrazia non si snellisce esonerando dalle responsabilità a valle, ma migliorando la qualità delle leggi a monte. La riforma tuttavia non incide sulla complessità eccessiva della nostra legislazione, ma sull’ultimo anello, rischiando di comprimere quel presidio di legalità rappresentato dalla Corte sul territorio».

C’è un aspetto della riforma che la preoccupa particolarmente riguardo l’efficienza dell’azione amministrativa?

«La legge tace su una forma di controllo che nei paesi avanzati è considerata la più moderna: i controlli sui risultati, i cosiddetti “controlli di gestione”, che guardano appunto agli aspetti di efficacia ed efficienza dell’azione. Questi non sono neppure nominati. Al contrario, si potenzia il controllo preventivo di legittimità, che è il meno collaborativo che esista, poiché ha un effetto impeditivo: se la Corte dice “no”, quel no blocca l’azione amministrativa. Si voleva una Corte d’ausilio e si potenzia lo strumento che più di tutti può bloccare l’ente».

C’è il rischio che il rapporto tra Enti e Corte dei conti si incrini?

«Spero davvero di no. Penso però che non sia questo l’intento del legislatore; bisogna capire gli effetti delle nuove norme in concreto. Ad esempio, la funzione consultiva deve essere un orientamento, non può trasformarsi in un atto di cogestione o in una consulenza privata. La Corte non può sostituire la discrezionalità dell’amministratore senza snaturarsi».

Guardando al futuro, come si muoverà la Sezione delle Autonomie?

«La Sezione delle autonomie svolge da oltre un decennio una funzione “nomofilattica”, ovvero cerca di prevenire o risolvere i contrasti interpretativi tra le diverse sezioni territoriali per rendere le risposte coerenti tra loro. Parte di questa funzione dovrebbe restare nelle nostre mani; parte essere affidata alle Sezioni riunite. Vorremmo continuare a svolgere un ruolo di coordinamento, basato sulla specializzazione acquisita “sul campo”. I problemi applicativi saranno prevedibilmente molti, e ingente sarà anche lo sforzo interpretativo richiesto per inserire armoniosamente le nuove disposizioni in un quadro ordinamentale che è stato inciso in maniera non sistematica, ma, per così dire, “chirurgica”.

Oggi siamo pronti a rispondere alle sfide, anche sui tempi: già nel 2025 e all’inizio del 2026 le Sezioni regionali hanno dimostrato di poter definire i pareri entro 30 giorni. Ma per il successo della transizione, la giurisprudenza da sola non basterà. Con un gioco di parole, posso dire che servirà prudenza oltre che giurisprudenza, perché il confronto con la realtà quotidiana ci metterà davanti a scelte complesse e non dobbiamo perdere di vista la prospettiva generale».