Sessanta secondi per convincere la giuria: a Varese sbarca “Incipit Offresi”

Trasformare il classico “libro nel cassetto” in una pubblicazione reale partendo dalle sue primissime righe. È questa la sfida lanciata da Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante che, per la prima volta, approda a Varese. L’appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la Biblioteca Civica di via Sacco.

Il format, giunto alla sua undicesima edizione, non cerca necessariamente il romanzo inedito perfetto, ma punta a scovare nuovi talenti narrativi valorizzando le biblioteche come centri di partecipazione attiva.

La sfida: il “pitch” da un minuto

La gara si svolge secondo un meccanismo serrato che ricorda i talent televisivi. I partecipanti si sfideranno in scontri “uno contro uno”, avendo a disposizione 60 secondi per leggere il proprio incipit o raccontare l’idea alla base del libro. Il pubblico in sala voterà i preferiti, che passeranno alla fase successiva: una seconda lettura di 30 secondi sottoposta al giudizio di una giuria tecnica (con voti da 0 a 10).

A condurre la serata sarà Nicole Dubois, accompagnata dalle incursioni musicali di Enrico Messina. L’ingresso è libero e aperto anche a chi vuole solo assistere e partecipare ai giochi proposti durante l’evento.

Premi e opportunità editoriali

Oltre a un buono libro da 50 euro per il vincitore di tappa, la competizione mette in palio traguardi ambiziosi per chi raggiungerà la finale di giugno 2026:

Premi in denaro: 1.500 euro al primo classificato e 750 euro al secondo.

Pubblicazioni: contratti editoriali con le case editrici Golem e Leone Verde, oltre alla partecipazione al prestigioso Premio Italo Calvino.

Formazione: corsi di scrittura presso la Scuola Holden e il nuovo Premio Sostenibilità dedicato ai temi ambientali.

Tutti gli iscritti, a prescindere dal risultato, potranno inoltre seguire gratuitamente un corso in streaming curato dalla Scuola Holden su come costruire un incipit efficace.

I numeri del progetto

Ideato dalla Fondazione ECM di Settimo Torinese, in dieci anni di attività Incipit Offresi ha scoperto oltre 150 nuovi autori e portato alla pubblicazione di 80 volumi, coinvolgendo una rete di 30 case editrici e migliaia di spettatori.

Per partecipare come concorrenti alla tappa varesina è necessario iscriversi scrivendo a biblioteca@comune.varese.it o contattando i numeri della Biblioteca Civica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale bibliotecavarese.it.