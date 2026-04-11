Sesto Calende, 120mila euro per i nuovi arredi del nido: trasloco a maggio
Il Comune vince il bando ministeriale per le dotazioni interne. La nuova struttura da 3 milioni di euro aprirà i battenti l'8 maggio
Il nuovo asilo nido comunale di Sesto Calende è pronto a vestirsi di tutto punto. L’amministrazione ha infatti ottenuto un finanziamento di 120.000 euro partecipando al bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato agli arredi scolastici.
Un risultato tutt’altro che scontato: in Lombardia, su 248 Comuni richiedenti, solo 72 sono stati finanziati. In provincia di Varese, Sesto Calende è tra le sole tre realtà ad aver intercettato queste risorse, che serviranno a dotare il plesso di mobili e attrezzature in linea con i più moderni standard didattici.
Un’opera da 3 milioni di euro
L’edificio, completato lo scorso dicembre, rappresenta un investimento imponente da oltre 3 milioni di euro. Per portare a termine il cantiere e far fronte all’aumento dei costi, il Comune ha dovuto compiere uno sforzo finanziario extra, approvando nel 2025 un mutuo da 650.000 euro.
«La scelta di attivare il mutuo è stata fondamentale per garantire la copertura dei costi e rispettare le scadenze del PNRR, nonostante le criticità ereditate», ha spiegato il vicesindaco e assessore al Bilancio, Giorgio Circosta.
Il cronoprogramma del trasloco
Le operazioni entreranno nel vivo già a fine aprile con la consegna delle cucine. Per permettere il passaggio effettivo dal vecchio al nuovo plesso, è stato stilato un calendario preciso:
Chiusura del servizio: il nido resterà chiuso nei giorni 4, 5, 6 e 7 maggio.
Inaugurazione operativa: i bambini entreranno nella nuova struttura venerdì 8 maggio.
Il sindaco Betta Giordani e l’assessore all’Istruzione D’Agaro hanno già incontrato i genitori per illustrare le fasi del trasferimento, garantendo la massima trasparenza in questo delicato passaggio.
Parcheggi, verde e demolizioni
Con l’apertura della struttura non si fermeranno i lavori. A maggio inizieranno gli interventi sulle aree esterne per l’allestimento del verde e la creazione del nuovo parcheggio d’ingresso. L’ultimo atto sarà la demolizione del vecchio asilo, condizione prevista dai vincoli del finanziamento originario del 2023.
«Con questo intervento — ha commentato il sindaco Giordani — compiamo un passo importante nel rafforzamento dei servizi per la prima infanzia, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso le famiglie sestesi».
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