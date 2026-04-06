Sesto Calende contro le indifferenze: in Sala consiliare una serata su Palestina, migrazioni e solidarietà

Venerdì 10 aprile in sala consiliare un incontro promosso da associazioni del territorio con testimonianze dirette dalla Cisgiordania e dal Mediterraneo. Ospiti della serata attiviste e volontarie impegnate in Palestina e nelle missioni di salvataggio in mare

L’associazione Pace e convivenza, in collaborazione con Anpi, la cooperativa La Proletaria e Cittadini del mondo, organizza per la serata di venerdì 10 aprile alle 20,45 in Sala consiliare, un incontro di approfondimento sulla situazione palestinese.

In sala sarà presente Elena Castellani, attivista di Assopace Palestina, che racconterà la sua esperienza di resistenza a fianco dei palestinesi in Cisgiordania.

In collegamento video Virginia Gatto di Emergency, che accompagnerà i presenti a bordo della Life Support, la nave di Emergency che si occupa del salvataggio dei migranti nel Mediterraneo e che ha scortato la Global Sumud Flotilla l’autunno scorso fino a pochi chilometri dalla costa di Gaza. Sarà presente, in sala, anche Manuela Borraccino che presenterà il progetto Ibtikar, un’impresa so.ciale femminile nata a Betlemme, nella quale le donne producono manufatti ricamati a mano. Alcuni lavori verranno esposti durante la serata.

La serata sarà moderata da Serena Gensini del direttivo di Pace e Convivenza e volontaria di Emergency.

Durante l’incontro verranno proiettate slides e mostrati video, che accompagneranno gli interventi delle ospiti. A fine serata, come sempre, il pubblico potrà fare le sue domande alle relatrici.

«Invitiamo i cittadini di Sesto, ma anche dei comuni limitrofi,piemontesi e lombardi, a partecipare a questa serata – è l’invito delle organizzatrici – per approfondire, per capire e per resistere insieme al clima di guerra ed odio che sta caratterizzando l’attuale periodo storico»