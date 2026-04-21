Sesto Calende omaggia i “Partigiani di Dio”: inaugura la mostra in Sala Consiliare

Venerdì 24 aprile, un evento dedicato alla memoria e al coraggio civile dei religiosi durante la Resistenza. Un’iniziativa promossa da ANPI e ANED con il patrocinio del Comune

In occasione delle celebrazioni per la Liberazione, la città di Sesto Calende si prepara a ospitare un momento di profonda riflessione storica e umana. Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di Piazza Mazzini, verrà ufficialmente inaugurata la mostra dal titolo: “Eroi con la tonaca, partigiani di Dio”.

L’esposizione accende i riflettori su una pagina specifica e toccante della storia italiana: il ruolo dei sacerdoti e dei religiosi che, mossi dalla fede e dai valori di libertà, scelsero di schierarsi contro l’oppressione durante gli anni bui della guerra e della lotta partigiana.

Il programma dell’inaugurazione

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della Sindaca di Sesto Calende, Maria Elisabetta Giordani. Il dibattito entrerà poi nel vivo con gli interventi di esponenti di spicco dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia:

Gazzetta Giovanna (Presidente Anpi Sesto Calende): ricorderà la figura di Don Luigi Madonini .

Ester Maria De Tomasi (Presidente Anpi provinciale Varese): approfondirà il profilo di Don Gilberto Pozzi, traendo spunto dal libro “Il Partigiano di Dio”.

Una memoria condivisa

L’iniziativa è il risultato di una fitta collaborazione tra le sezioni provinciali e locali di A.N.P.I., l’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti) di Milano e l’Amministrazione Comunale. La mostra non vuole essere solo una celebrazione del passato, ma un invito a riflettere sulla responsabilità individuale e sul coraggio delle scelte morali in tempi di crisi.

Al termine della presentazione e degli interventi, è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti, offrendo uno spazio di convivialità e ulteriore confronto sui temi trattati.

Dettagli dell’evento

Quando: Venerdì 24 aprile 2026, ore 18:00

Dove: Sala Consiliare del Comune, Piazza Mazzini, Sesto Calende (VA)

Ingresso: Libero e aperto alla cittadinanza.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia onorare la storia locale e nazionale attraverso lo sguardo di figure eroiche che hanno saputo coniugare la missione spirituale con l’impegno civile.