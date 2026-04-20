Sette maratone in sette giorni: l’incredibile sfida di Lorenzo, giardiniere di Morosolo

C’è chi la maratona la sogna per una vita e chi, come Lorenzo Gritti, decide di correrne sette in una sola settimana. Una “pazzia”, come la definisce lui stesso con il sorriso, che ha trasformato le strade del Varesotto nel teatro di un’impresa di resistenza fisica e mentale fuori dal comune.

Lorenzo ha 23 anni, vive a Morosolo e di professione fa il giardiniere. Calciatore da sempre (difensore nell’Osvi, serie A del Csi varesino), negli ultimi anni ha scoperto un amore viscerale per la corsa, passato attraverso una fase iniziale di “odio” sportivo per poi trasformarsi in benessere e consapevolezza dei propri limiti.

Una sfida nata per gioco

L’ispirazione è arrivata dai social e dalle imprese di runner come il britannico Gary McKee (che ne ha corse 100 in 100 giorni), ma per Lorenzo la spinta decisiva è stata una sfida personale. Sfruttando ogni momento libero – correndo all’alba o la sera tardi per non sottrarre tempo ai suoi impegni – il giovane ha deciso di mettersi alla prova.

«È iniziata quasi per scherzo – racconta Lorenzo – volevo vedere fin dove potevo arrivare. Ho iniziato due settimane prima con sei giri del lago, uno al giorno. Poi ho capito che ne avevo ancora e ho deciso di tentare la settimana delle maratone».

I numeri dell’impresa: 312 chilometri tra i laghi

In sette giorni, Lorenzo ha messo a referto numeri da professionista: 312 chilometri totali e circa 2000 metri di dislivello. Non si è limitato alle classiche distanze da 42,195 km, ma ha inserito nel percorso anche due ultramaratone da 50 chilometri.

I percorsi sono stati un omaggio alla provincia di Varese:

Le Maratone dei Laghi: il giro del lago di Varese unito a quello di Comabbio per raggiungere la distanza necessaria.

La Valle Olona: un lungo tragitto da Vedano Olona fino a Legnano e ritorno.

Il Verbano: una traversata partita da Laveno e arrivata fino ad Arona.

“L’ossigeno” degli amici e la tecnologia

Nonostante Lorenzo corra quasi sempre da solo, non si è mai sentito isolato. Il merito è della comunità virtuale di Strava, l’applicazione per sportivi dove ha caricato ogni singola traccia GPS.

«Senza il supporto degli amici non ce l’avrei mai fatta – spiega il runner di Morosolo –. Arrivavo a casa stanco, magari con i crampi, ma vedere i loro “like” e i commenti di incoraggiamento era come ossigeno per i miei muscoli. Mi faceva sentire che non potevo mollare, che stavo facendo qualcosa anche per loro». Una fatica che gli è costata quattro chili di peso, segno di uno sforzo che ha spinto il suo corpo al limite.

Obiettivo deserto

Lorenzo non ha intenzione di fermarsi. Nonostante gli impegni nella fattoria di famiglia e il lavoro, il 23enne guarda già oltre l’orizzonte. Il prossimo sogno nel cassetto è estremo: la Marathon des Sables, una corsa di 200 chilometri nel deserto della Tunisia, in totale autosufficienza alimentare con lo zaino in spalla.

«Mi rendo conto di avere delle possibilità e sarebbe un peccato non sfruttarle», conclude Lorenzo. Per ora, il “giardiniere volante” di Morosolo si gode un po’ meritato riposo, ma c’è da scommettere che le sue scarpe da corsa non resteranno appese al chiodo per molto.