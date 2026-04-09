Settimana della salute donna: visite e screening gratuiti negli ospedali di ASST Valle Olona

Dal 22 al 29 aprile, gli ospedali e le Case di Comunità dell’ASST Valle Olona si tingono di rosa per aderire alla (H)Open Week sulla salute della donna. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda ETS, mette a disposizione della popolazione femminile una serie di servizi, consulenze e prestazioni cliniche completamente gratuiti con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce.

Prevenzione e screening nelle Case di Comunità

Le strutture di Saronno, Busto Arsizio, Cassano Magnago e Lonate Pozzolo saranno i punti di riferimento per le attività di prevenzione secondaria. Con accesso libero dalle 10:00 alle 13:00, le donne potranno sottoporsi alla rilevazione dei parametri vitali (glicemia, pressione, frequenza cardiaca) e ricevere counseling su alimentazione oncologica e contrasto al fumo. A Lonate Pozzolo, nei giorni 22, 27 e 29 aprile, saranno inoltre effettuate visite senologiche gratuite dalla dottoressa Silvana Monetti, previa prenotazione.

Focus sul percorso oncologico a Saronno

L’ospedale di Saronno dedicherà due serate specifiche al benessere durante la malattia oncologica presso l’Aula Pianoforte. Il 22 aprile si terrà l’incontro «Caffè Onco, La cura oltre la guarigione: il benessere possibile», mentre il 28 aprile il dibattito si sposterà sulla qualità della vita durante il percorso di cura, con il contributo di esperti in cardiologia, psicologia e terapia del dolore. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Psiconcologia e la Staffetta della Salute

Il 27 aprile sarà una giornata densa di appuntamenti: gli ospedali di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate offriranno colloqui di psiconcologia gratuiti (su prenotazione via mail entro il 22 aprile). Nel pomeriggio dello stesso giorno, prenderà il via la «Staffetta della Salute», una camminata simbolica che partirà da Saronno e Gallarate per confluire a Busto Arsizio, pensata per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli screening e della prevenzione.

Un impegno per tutta la comunità

Il programma prevede iniziative anche per le dipendenti dell’azienda sanitaria, alle quali saranno offerti screening ematologici, mammografie e Pap Test. L’obiettivo strategico è chiaro: facilitare l’accesso alla diagnosi precoce come strumento fondamentale di benessere collettivo.

«Investire in prevenzione vuol dire investire nel benessere non solo femminile, ma di tutta la comunità – spiega il Direttore Sanitario, Francesca Crespi – potersi prendere cura di sé con percorsi gratuiti e accessibili è un modo utile per favorire la cultura della salute basata sulla tempestività». Anche il Direttore Socio Sanitario, John Tremamondo, sottolinea l’importanza di un approccio mirato: «Non si tratta solo di servizi gratuiti, ma di promozione e cura al femminile che passano attraverso visite e percorsi di informazione».

Gli incontri sono gratuiti, ma è necessario prenotare inviando una mail entro il 22 aprile a maria.marconi@asst-valleolona.it o barbara.bricchi@asst-valleolona.it indicando nell’oggetto “Colloquio psiconcologico progetto ONDA – Sede (specificare Gallarate/Busto Arsizio o Saronno).