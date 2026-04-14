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Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: sedute straordinarie nei centri vaccinali di ASST Sette Laghi

Dal 24 al 30 aprile l'ASST Sette Laghi attiva sedute vaccinali su tutto il territorio

vaccinazione

In occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ASST Sette Laghi attiva sedute vaccinali straordinarie su tutto il territorio.

L’iniziativa è finalizzata al recupero delle vaccinazioni previste dai calendari regionali e al miglioramento delle coperture vaccinali nella popolazione. I Centri vaccinali garantiranno, inoltre, attività di chiamata attiva per il recupero delle coorti.

Le sedute sono rivolte a tutte le fasce di età e rappresentano un’opportunità concreta per aggiornare la propria posizione vaccinale, contribuendo alla tutela della salute individuale e collettiva.

L’accesso è previsto secondo le modalità indicate per ciascuna sede, con possibilità di accesso libero nelle giornate dedicate o tramite convocazione. Si raccomanda ai cittadini di presentarsi con la documentazione vaccinale disponibile.

Venerdì 24 aprile 2026

  • Varese – Centro Vaccinale, viale Borri: 09.00 – 15.00

Lunedì 27 aprile 2026

  • Varese – Centro Vaccinale, viale Borri: 09.00 – 15.00
  • Laveno-Mombello – Casa di Comunità: 14.00 – 16.00
  • Arcisate – Casa di Comunità: 14.00 – 16.00

Martedì 28 aprile 2026

  • Varese – Centro Vaccinale, viale Borri: 09.00 – 15.00
  • Luino – Centro Vaccinale: 14.00 – 16.00
  • Sesto Calende – Centro Vaccinale: 14.00 – 16.00

Mercoledì 29 aprile 2026

  • Varese – Centro Vaccinale, viale Borri: 09.00 – 15.00
  • Azzate – Centro Vaccinale: 14.00 – 16.00

Giovedì 30 aprile 2026

  • Varese – Centro Vaccinale, viale Borri: 09.00 – 15.00
  • Tradate – Casa di Comunità: 14.00 – 16.00

La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, efficace nel ridurre il rischio di insorgenza e diffusione di numerose malattie infettive.

Per ulteriori informazioni su modalità di accesso, sedi e orari è possibile consultare il link.

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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