Sgomberato uno stabile in via Venegoni, la Polizia Locale denuncia un occupante

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, la Polizia Locale di Gallarate è intervenuta in uno stabile occupato in via Venegoni, appena fuori dal centro, oltre la ferrovia.

Le operazioni sono state avviate alle ore 5 e mezza del mattino, con accesso all’immobile alle ore 05:50, “secondo una pianificazione volta a garantire efficacia operativa e sicurezza per gli operatori”. Complessivamente sono stati impiegati dodici agenti, coordinati da due ufficiali, dotati dei dispositivi di protezione individuale di nuova assegnazione.

Nel corso dell’intervento è stato effettuato il controllo dell’area e il presidio degli accessi, per intercettare le eventuali persone che ci vivevano.

All’interno dello stabile è stato rintracciato un solo uomo, con precedenti di polizia, successivamente identificato e fotosegnalato: dagli accertamenti è emersa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la Locale ha avviato le procedure di espulsione, che dipendono dalla Questura.

“L’operazione si è svolta senza criticità sotto il profilo della sicurezza”, dice la nota del comando.

L’operazione è stata portata avanti nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di ripristino delle condizioni di legalità, come già avvenuto in passato nella stessa zona, dove ci sono alcuni stabili e corti semiabbandonati ed esposti ad occupazioni (un precedente sgombero risale all’estate scorsa).

«Mi complimento con il nostro comando della Polizia Locale per questa ulteriore operazione» ha detto il sindaco Andrea Cassani, auspicando poi l’espulsione dell’uomo fermato.

«L’intervento odierno si inserisce in un’attività costante di presidio e attenzione al territorio, che l’Amministrazione porta avanti con continuità» ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza, Germano Dall’Igna. «Il rispetto della legalità rappresenta un elemento imprescindibile per la tutela della convivenza civile e della sicurezza urbana. L’azione coordinata e puntuale della Polizia Locale dimostra l’importanza di un controllo capillare e programmato, soprattutto nei contesti più delicati. Proseguiremo su questa linea, rafforzando le attività di prevenzione e contrasto, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un territorio sempre più ordinato e sicuro».