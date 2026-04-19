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Si è spento Gianfranco Ermolli, dal rugby varesino a una carriera internazionale: aveva 60 anni

Arrivato da Modena, aveva vestito la maglia del Varese fino a metà degli anni Novanta. Poi una lunga carriera da tecnico, fino alla Francia

Si è spento Gianfranco Ermolli

Si è spento in questi giorni a 60 anni per una grave malattia Gianfranco Ermolli: il mondo del rugby varesino lo ricorda come uno dei suoi giocatori più in vista, prima che diventasse un tecnico di caratura internazionale.

Arrivato da Modena, Ermolli aveva indossato la maglia del Varese fino a metà degli anni Novanta. Conclusa l’esperienza da giocatore, aveva intrapreso la strada dell’allenatore: i primi passi con le giovanili del Calvisano, poi l’approdo nella struttura tecnica della FIR, fino all’incarico in nazionale. Un percorso che lo aveva portato anche in Nuova Zelanda, dove aveva arricchito ulteriormente il proprio bagaglio tecnico.

Negli ultimi anni si era trasferito in Francia, dove si era affermato come allenatore di club di buon livello e come stimato tecnico nel settore scolastico, ma non aveva dimenticato la “sua Varese, come testimonia la foto di copertina del suo profilo facebook

Si è spento Gianfranco Ermolli
La copertina del suo profilo FB

A dare voce al dolore della società è il presidente del Rugby Varese, Giovanni Barbieri: «Il rugby Varese piange un altro figlio che ha passato la palla prematuramente. Gianfranco ha raggiunto Fabrizio Abbiati che ci ha lasciato la vigilia di Pasqua, erano compagni di squadra».

 

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Pubblicato il 19 Aprile 2026
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