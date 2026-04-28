“Si masturbava in giardino vestito da donna”, le accuse al vicino di casa in un borgo della Valcuvia

Il racconto in aula è stato particolarmente ricco di dettagli e carico di disagio per le persone offese del reato di stalking a carico di un vicino di casa che in più occasioni sarebbe stato filmato mentre, vestito da donna, si masturbava nel giardino confinante «anche più volte al giorno». Racconto dove non sono mancate le voci rotte dall’emozione.

Il quadro è il seguente. Lui e lei, coppia di mezza età amanti del verde, della natura e degli animali hanno comprato una casa in un piccolo paesino della Valcuvia, convinti di poter trovare in totale tranquillità. Un’idea che tuttavia molto rapidamente degrada per via di quel vicino di casa, accusato di stalking.

Secondo quanto riferito dal primo testimone, vicino di casa dell’imputato da circa tredici anni e che lo ha denunciato, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra giugno 2022 e novembre 2025. L’uomo ha raccontato come l’imputato fosse solito compiere atti di autoerotismo nel proprio giardino, in un contesto abitativo dove era presente anche una minorenne (nella casa affianco): «Era vestito in abbigliamento intimo da donna». A questo si sarebbero aggiunte minacce, tra cui l’esibizione di un’arma da fuoco, forse a salve, ma priva del previsto contrassegno.

La famiglia avrebbe inizialmente tentato una via informale, rivolgendosi anche alla moglie dell’imputato per far cessare i comportamenti. Tuttavia, anziché interrompersi, le condotte si sarebbero aggravate. In giardino sarebbero comparsi oggetti dal forte contenuto simbolico e intimidatorio: cappi, sagome di animali impiccati, teschi impalati, forche con nastri, lumini cimiteriali e altri elementi riconducibili a ritualità esoteriche piuttosto inquietanti. «Li ho contati: per oltre 1272 giorni abbiamo vissuto una situazione del genere», ha dichiarato il testimone, descrivendo uno stato di allerta continuo.

La paura avrebbe inciso profondamente sulla vita quotidiana della coppia: uscite ridotte al minimo, spostamenti sempre insieme, accorgimenti per evitare di essere osservati, fino all’installazione di sistemi di videosorveglianza e teli per proteggere la privacy domestica. «Eravamo in costante allerta», ha ribadito l’uomo – costituitosi parte civile con l’avvocato Paolo Valenzano – ascoltato dal giudice Francesco Anello per oltre un’ora, sottolineando anche la presenza di numerose armi nell’abitazione del vicino, poi sequestrate.

A novembre scorso la situazione si è interrotta in modo inatteso: l’immobile dell’imputato è stato venduto all’asta ed è stato acquistato proprio dalla persona offesa «grazie ad un’eredità». Nonostante ciò, il timore di nuove ritorsioni non sarebbe del tutto svanito (poiché ad essere stato comprato è il giardino incriminato e una porzione dell’immobile andato all’asta). La vicenda avrebbe reso necessario l’avvio di un percorso psicologico per la compagna, anch’essa parte offesa e sentita per quasi un’altra ora sempre martedì mattina.

A confermare l’impatto sulla sfera personale è stata la terza testimone, psicologa della donna. La professionista ha parlato di “stress psicofisico importante”, con ansia costante e sintomi depressivi che avrebbero compromesso gli equilibri della paziente.

Sul fronte opposto, risulta pendente — ma in fase di archiviazione — una denuncia presentata dall’imputato nei confronti dei vicini per presunto disturbo della vita familiare, legato all’uso di telecamere.

Secondo il difensore dell’imputato, l’avvocato Rossella Bonoldi, le contestazioni vanno ampiamente ridimensionate: i peluche di cani appesi erano semplicemente ad asciugare e i lumini accesi non erano da ascriversi a riti esoterici bensì al fatto che rappresentassero un ricordo per il cane dell’imputato seppellito in giardino «in generale siamo di fronte a rapporti di vicinato parecchio tesi e deteriorati», per questo nella prossima udienza testo della difesa saranno proprio gli altri vicini di casa della zona: un imperdibile affaccio sulla valle dove, a sentire chi querela, la vita non è poi così tranquilla.

Il processo prosegue il 21 luglio: il calendario prevede la possibilità per l’imputato di poter essere sottoposto ad esame.