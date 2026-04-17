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Si nasce celti e si muore romani, Malpensa sul filo del carburante

I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì in meno di 10 minuti

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Uno degli articoli più letti di questa settimana è una ricostruzione di come i celti si trasformarono in romani. Vi raccontiamo un po’ di fatti di cronaca con un uomo che rischia di perdere la vita a causa di un’intemerata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, dell’auto dell’attentato al giudice Falcone esposta a Laveno Mombello, di come trovare gli eventi del weekend nel nostro giornale e molto altro.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026
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