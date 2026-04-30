“Siamo senza benzina” ma era una rapina: condannati un uomo e una donna dal tribunale di Varese

Il collegio del tribunale di Varese ha emesso oggi, giovedì 30 aprile, la sentenza nei confronti di due imputati ritenuti responsabili di rapina aggravata e ricettazione, al termine di un processo relativo a un episodio avvenuto nel 2025 a Venegono Inferiore.

Secondo quanto ricostruito in aula, i due avevano inscenato un guasto all’automobile per fermare un ignaro automobilista, chiedendogli 20 euro con il pretesto di fare rifornimento. Approfittando della disponibilità dell’uomo, la donna – rimasta apparentemente in panne – ha però estratto un coltello, intimando alla vittima di consegnare il contenuto del borsello. I due si sono poi dati alla fuga con un bottino complessivo di circa 70 euro.

L’automobilista ha dato l’allarme e le indagini hanno consentito di risalire all’identità della coppia, portandoli così a processo. Il tribunale ha condannato oggi, giovedì, la donna a 6 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a una multa di 1.300 euro. Per l’uomo è stata invece stabilita una pena di 2 anni di reclusione e 600 euro di multa.