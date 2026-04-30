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“Siamo senza benzina” ma era una rapina: condannati un uomo e una donna dal tribunale di Varese

I due avevano inscenato un guasto all’automobile per fermare un ignaro automobilista a Venegono Inferiore. Approfittando della disponibilità dell’uomo, la donna ha però estratto un coltello

Generico 13 Apr 2026

Il collegio del tribunale di Varese ha emesso oggi, giovedì 30 aprile, la sentenza nei confronti di due imputati ritenuti responsabili di rapina aggravata e ricettazione, al termine di un processo relativo a un episodio avvenuto nel 2025 a Venegono Inferiore.

Secondo quanto ricostruito in aula, i due avevano inscenato un guasto all’automobile per fermare un ignaro automobilista, chiedendogli 20 euro con il pretesto di fare rifornimento. Approfittando della disponibilità dell’uomo, la donna – rimasta apparentemente in panne – ha però estratto un coltello, intimando alla vittima di consegnare il contenuto del borsello. I due si sono poi dati alla fuga con un bottino complessivo di circa 70 euro.

L’automobilista ha dato l’allarme e le indagini hanno consentito di risalire all’identità della coppia, portandoli così a processo. Il tribunale ha condannato oggi, giovedì, la donna a 6 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a una multa di 1.300 euro. Per l’uomo è stata invece stabilita una pena di 2 anni di reclusione e 600 euro di multa.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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