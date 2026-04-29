Varese News

Canton Ticino

Siccità in Lombardia, manca il 37% delle riserve idriche: Regione Lombardia chiede un uso contenuto

Poca neve e livelli critici: l'assessore Sertori chiede di rinviare l’irrigazione e aumentare le scorte nei laghi. L'accordo tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino aumenta la disponibilità del Maggiore

lago,

Situazione preoccupante per le riserve idriche in Lombardia, dove si registra un deficit del 37% rispetto alla media del periodo. A lanciare l’allarme è l’assessore regionale alle Risorse idriche Massimo Sertori, intervenuto al tavolo regionale riunito a Palazzo Lombardia insieme all’assessore all’Ambiente Giorgio Maione e agli stakeholder del settore.

Alla base della criticità, soprattutto la scarsità di neve, elemento fondamentale per garantire l’approvvigionamento nei mesi più caldi.

Lago Maggiore, più capacità di accumulo

La notizia arriva insieme a quella dell’intesa raggiunta alla Conferenza Istituzionale Permanente per innalzare il livello massimo di regolazione del Lago Maggiore fino a 1,40 metri sullo zero idrometrico di Sesto Calende. Una misura che potrebbe garantire tra 20 e 30 milioni di metri cubi aggiuntivi di acqua disponibile nei momenti di maggiore siccità  con volumi complessivi che nel corso della stagione irrigua possono arrivare fino a cinque volte superiori nelle aree agricole del pavese, della Lomellina e del milanese.

Irrigazione rinviata e più acqua negli invasi

Per fronteggiare la criticità, Regione ha chiesto di posticipare il più possibile l’avvio della stagione irrigua, così da continuare ad accumulare risorse idriche ed evitare un abbassamento eccessivo dei livelli dei laghi.

Parallelamente, è stato rivolto un invito ai gestori degli impianti idroelettrici a incrementare lo stoccaggio dell’acqua negli invasi.

Monitoraggi continui e nuovo incontro a maggio

Il quadro resta in evoluzione e richiede attenzione costante. Il tavolo tornerà a riunirsi il 20 maggio, mentre sarà richiesto all’Autorità di bacino del Po di classificare con severità “media” i bacini più in difficoltà, tra cui quelli di Oglio, Adda, Serio e Brembo.

Un intervento strategico, mentre la Lombardia si prepara ad affrontare mesi decisivi sul fronte della gestione dell’acqua.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.