Sicurezza del Ponte di Ferro di Malnate, bocciata la mozione del gruppo LaCassina

Confronto in Consiglio Comunale a Malnate sulla sicurezza del ponte ferroviario, simbolo della città. La maggioranza ha respinto una mozione presentata dal gruppo civico LaCassina che chiedeva l’attivazione di una Conferenza dei Servizi per verificare lo stato di salute dell’imponente infrastruttura di Ferrovienord, che tra due anni taglierà il traguardo del secolo di vita.

Il no della maggioranza alla Conferenza dei Servizi

Durante la seduta del 17 aprile, la mozione è stata bocciata con dieci voti contrari. Il gruppo di opposizione, guidato dalla consigliera Paola Cassina, auspicava l’avvio di un iter formale per ottenere dati certi e documentabili sulla tenuta strutturale del ponte. Secondo quanto riportato dalla civica, l’opera presenta ammaloramenti visibili e, data l’età, è stata progettata secondo criteri tecnici lontani dagli standard di sicurezza attuali.

Il confronto sulla complessità burocratica

A scatenare la reazione del gruppo LaCassina sono state le motivazioni del diniego espresse dalla Giunta. «L’Amministrazione, per bocca dell’Assessore Battaini – spiegano i rappresentanti della lista civica – ha motivato il proprio no sostenendo che la Conferenza dei Servizi sarebbe un iter troppo complesso da gestire». Una spiegazione che l’opposizione giudica insufficiente di fronte a un tema che riguarda l’incolumità pubblica.

Il ruolo dell’ente locale nella prevenzione

Secondo i promotori della mozione, il Comune dovrebbe agire con maggiore fermezza nei confronti del gestore della rete. «Non possiamo accettare che la tutela dell’incolumità pubblica venga gestita con sufficienza e subordinata a pigrizie burocratiche – dichiarano i componenti del gruppo LaCassina –. Per ottenere garanzie reali da Ferrovienord non basta una semplice PEC. Serve un iter amministrativo formale che obblighi il gestore a mettere le carte sul tavolo: piani di monitoraggio, verifiche periodiche e relazioni tecniche aggiornate».

Preoccupazione per i pendolari e il territorio

Il gruppo di minoranza richiama anche le responsabilità legali del sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza, citando orientamenti di Consiglio di Stato e Cassazione. «Chiedevamo un atto di indirizzo a costo zero per le casse comunali – conclude Paola Cassina, consigliera comunale – volto esclusivamente alla prevenzione e alla trasparenza. Trincerarsi dietro la “complessità” delle procedure è un segnale preoccupante di sottovalutazione del rischio e di rinuncia al proprio ruolo di controllo». L’incertezza, secondo la civica, pesa ora sulle migliaia di pendolari che ogni giorno percorrono la linea Milano-Laveno transitando sopra il centro abitato di Malnate.