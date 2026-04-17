Sicurezza e degrado in zona stazione a Gallarate, denuncia di Europa Verde

Dopo gli episodi dell’ultimo periodo, resta al centro dell’attenzione la situazione della zona attorno alla stazione di Gallarate, al centro di una segnalazione inviata al comandante della Polizia locale. A intervenire è Filiberto Zago, responsabile cittadino di Europa Verde e residente in zona, che punta il dito contro una condizione che definisce ormai strutturale.

«Il quartiere vive da diversi anni in una situazione di costante insicurezza nonostante la presenza delle autorità competenti», scrive Zago, sottolineando come il problema sia noto anche alle cronache locali. Una realtà che, secondo l’esponente politico, non troverebbe una risposta adeguata da parte dell’amministrazione: «Mentre l’amministratore della cittadina pare gestisca la criticità della situazione con slogan e selfie».

Nel mirino anche il comportamento di alcune attività commerciali. «Non può più essere accettabile il comportamento di alcuni esercizi commerciali che non rispettano le regole», prosegue Zago. Tra gli esempi concreti citati, via Cesare Beccaria: «I marciapiedi sono costantemente occupati con la merce esposta dalle attività commerciali, ostacolando il diritto di usufruire del passaggio pedonale», , scrive in una segnalazione inviata ad assessore alla Polizia Locale e assessore alle Attività Produttive.

Non solo: «Vengono spesso occupati i passi carrai e anche i parcheggi per disabili, avviene quotidianamente». Criticità anche per quanto riguarda le aree di carico e scarico: «I due parcheggi di carico e scarico vengono utilizzati da un esercizio commerciale a beneficio dei propri clienti», con la conseguenza che «i mezzi commerciali sono costretti a sostare sui marciapiedi creando ulteriore disagio per i pedoni».

Una situazione che, secondo Zago, non riguarda solo questa via ma anche altre zone centrali della città, come piazza Garibaldi, largo Camussi e piazza Ponti, di cui si parla negli ultimi giorni proprio rispetto al tema della sosta irregolare.

Da qui l’interrogativo finale: «Il dubbio che ci sovviene è che forse a Gallarate l’illegalità sia tollerata, oppure che la situazione sia sotto controllo».