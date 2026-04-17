Sicurezza e legalità: i Lions di Varese premiano Rossella Panaro

Una serata dedicata a chi, ogni giorno, vigila sulla sicurezza e sulla qualità della vita del nostro territorio. Giovedì 16 aprile, la cornice del Golf Club di Luvinate ha ospitato l’annuale incontro con le Forze dell’Ordine, un appuntamento storico che il Lions Club Varese Prealpi promuove fin dalla sua fondazione per stringere il legame tra istituzioni e cittadinanza.

L’evento si è svolto in modalità intermeeting, coinvolgendo i club Varese Sette Laghi, Varese Europae Civitas e Gavirate, in una tavola rotonda che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, religiose e lionistiche della provincia.

Un dialogo tra Istituzioni e territorio

L’incontro si pone da sempre due obiettivi ambiziosi: da un lato, sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore del lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine; dall’altro, analizzare il mutamento degli scenari locali legati alla legalità.

Al tavolo delle autorità erano presenti, tra gli altri, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Sindaco Davide Galimberti, il Questore Carlo Mazza e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Gagliardo. La serata ha visto anche una significativa rappresentanza del mondo carcerario e dei soccorsi, con la partecipazione dei vertici della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Il riconoscimento: Targa d’Argento a Rossella Panaro

Il momento centrale della cerimonia è stato il conferimento della Targa d’Argento, assegnata ogni anno su indicazione del Prefetto a un esponente delle Forze dell’Ordine distintosi per meriti professionali o atti di particolare umanità.

Quest’anno il premio è andato alla Dott.sa Rossella Panaro, Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Busto Arsizio. Le motivazioni lette durante la consegna hanno evidenziato «le elevate capacità professionali, gestionali e il forte senso di responsabilità istituzionale». In particolare, alla dottoressa Panaro è stato riconosciuto il merito di aver garantito la continuità operativa in un contesto complesso come quello di Busto Arsizio, occupandosi contemporaneamente del tutoraggio dei nuovi funzionari e mantenendo standard operativi di alto livello nonostante la pluralità degli incarichi ricoperti.

La rete Lionistica

Oltre alle autorità istituzionali, la serata ha visto una nutrita partecipazione dei vertici del mondo Lions, con i Past Governatori Francesca Fiorella, Salvo Trovato e Bruno Fogliatto, insieme al Presidente di Zona Alberto Ciatti.

Un momento di condivisione che, come sottolineato dai promotori, serve a ribadire come la sicurezza non sia solo un tema tecnico, ma un valore sociale che si costruisce attraverso il confronto e il riconoscimento del merito di chi serve lo Stato con dedizione.