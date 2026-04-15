Sicurezza in rete e social: la Polizia Postale sale in cattedra per gli studenti di Comerio
Primo appuntamento per i ragazzi delle scuole medie nell’ambito del progetto sulla comunicazione consapevole. L’iniziativa è legata al percorso avviato con il murale di Ravo
Un incontro per imparare a navigare consapevolmente, evitando le insidie del web e dei social network. È stata una mattina intensa quella vissuta dagli studenti delle scuole di Comerio, protagonisti del primo appuntamento con la Polizia Postale di Varese.
L’iniziativa, nata dalla stretta collaborazione tra l’istituto scolastico e l’amministrazione comunale, punta a fornire ai giovanissimi gli strumenti necessari per un uso corretto e responsabile della tecnologia.
I pericoli della rete
Durante l’incontro, gli agenti della Postale hanno affrontato con i ragazzi i temi più caldi dell’attualità digitale: dai rischi legati alla privacy sui social network alle potenziali minacce della rete, sottolineando l’importanza di un comportamento etico anche dietro uno schermo. Un momento di confronto diretto che ha permesso agli alunni di porre domande e sciogliere dubbi su un mondo, quello virtuale, che frequentano quotidianamente.
Un percorso iniziato con l’arte
Questa lezione “speciale” non è un evento isolato, ma rappresenta una tappa fondamentale di un percorso più ampio dedicato alla comunicazione consapevole. Un progetto che ha avuto il suo simbolico punto di partenza con la realizzazione del murale dell’artista Andrea Ravo Mattoni in paese, opera che ha aperto una riflessione collettiva sul valore dei messaggi e dei linguaggi contemporanei.
L’amministrazione e la scuola hanno espresso un sentito ringraziamento agli agenti per la grande disponibilità e per la capacità di dialogare con i ragazzi in modo concreto ed efficace, trasformando un momento formativo in una preziosa occasione di crescita civica.
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