“Silence Diggers”, a Castronno il nuovo disco di Anita Camarella e Davide Facchini nato a Nashville

Una serata tra musica, racconti e suggestioni d’oltreoceano ha animato Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno, venerdì 10 aprile. Protagonisti Anita Camarella e Davide Facchini, che hanno presentato il loro nuovo disco Silence Diggers – The Nashville Sessions, accompagnando il pubblico in un viaggio tra brani originali, tradizione americana e storie raccolte in oltre venticinque anni di esperienza negli Stati Uniti.

A introdurre l’incontro è stato il giornalista Marco Tresca, che ha ricordato il valore delle serate musicali del venerdì di Materia, diventate ormai un appuntamento fisso. Poi spazio alla musica e al racconto diretto degli artisti, che hanno alternato esecuzioni dal vivo a spiegazioni e aneddoti legati ai brani.

«Siamo veramente felici di essere tornati – ha esordito Anita Camarella –. Questo è il nostro ultimo lavoro e durante la serata vi racconteremo qualcosa dell’album, della città e anche un po’ di voi».

Silence Diggers – The Nashville Sessions è un progetto che affonda le radici nel lungo rapporto del duo con gli Stati Uniti, in particolare con Nashville, diventata negli anni una seconda casa. Qui Camarella e Facchini hanno registrato il disco in uno studio storico, attivo dal 1961, lavorando con musicisti locali e senza l’uso di tecnologie digitali: «Quando si incide lì, o sei capace di suonare e cantare, oppure non c’è modo di sistemare dopo».

Il concerto ha attraversato epoche e generi, dalla musica tradizionale americana a quella irlandese, fino a composizioni originali. Ogni brano è stato introdotto da un racconto, spesso legato a temi sociali o storici.

Dalla figura di Angelina, donna indipendente che rifiuta il matrimonio nell’America dei primi del ’900, alle canzoni nate nei campi di cotone, fino alle ballate che raccontano femminicidi o condizioni di povertà: «Questi brani – ha spiegato Camarella – sono antichi ma raccontano storie ancora attuali».

Non sono mancati riferimenti alla trasformazione dei testi nel tempo e al ruolo della musica popolare come strumento di memoria collettiva, capace di tramandarsi di voce in voce modificandosi nel corso dei secoli.

Il disco è ispirato anche all’arte visiva americana, come dimostra la scelta della copertina: «Abbiamo deciso di dedicare questo lavoro all’arte americana in tutte le sue sfaccettature – ha raccontato Camarella – abbiamo scelto le opere di un artista che utilizza materiali di recupero, una rarità negli Stati Uniti».

Un legame che va oltre la musica e che racconta uno sguardo critico ma affascinato verso la cultura americana, tra contraddizioni e grandi influenze artistiche.

Tra i brani originali, particolare attenzione a Silence Diggers, che dà il titolo al disco. Un gioco di parole che ribalta il concetto di “cercatori d’oro” per parlare invece di chi cerca il silenzio: «Siamo circondati da persone che vogliono sempre dire la loro – ha spiegato l’artista –, ma è nel silenzio che si ascoltano davvero i pensieri e gli altri».

Il concerto si è chiuso coinvolgendo direttamente il pubblico, chiamato a tenere il tempo con mani e piedi per accompagnare l’ultimo brano. Un finale coerente con lo spirito della serata: intimo ma accogliente.