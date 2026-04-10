Silvio Baldini alla guida della Nazionale di calcio, “La persona giusta per l’Italia”
Gianluca Porro, oggi allenatore del Legnano, è stato allenato da Baldini ai tempi di Empoli. «È una persona verace e senza filtri. Scegliere qualcuno di fretta, in questo momento, non avrebbe avuto senso»
(Foto Facebook – Nazionale Italiana di Calcio by Luca Amedeo Bizzarri – FIGC)
Silvio Baldini è stato nominato commissario tecnico della Nazionale italiana per le prossime due sfide amichevoli di giugno. La decisione della FIGC è arrivata nella giornata di venerdì 10 aprile, promuovendo l’allenatore dell’Under 21, un allenatore di lungo corso e dalla forte personalità per i match che vedranno l’Italia impegnata contro Lussemburgo e Grecia. Tra chi accoglie con entusiasmo questa scelta c’è Gianluca Porro – oggi allenatore del Legnano –, che da calciatore lo ha avuto come mister a Empoli.
L’elogio di Gianluca Porro: «Un allenatore verace»
«È un allenatore che a me ha lasciato tanto – il commento di Gianluca Porro –. È una persona verace, spesso non ha filtri: questa è la sua forza, anche se a volte è stata la sua croce». Un ritratto che descrive perfettamente l’uomo scelto dalla Federazione per questo delicato momento di transizione.
L’innovazione tattica nata a Empoli
Porro ricorda con precisione anche l’impatto tecnico che Baldini ha avuto nel mondo del calcio, citando gli anni trascorsi insieme in Toscana come un esempio di modernità anticipata. «È stato uno dei primi a giocare un 4-2-3-1 molto offensivo – spiega Porro – con noi a Empoli lo fece innovando. Nel tempo anche lui ha cambiato visione del calcio e si è innovato. In questo momento potrebbe essere la persona giusta per l’Italia. Andare a prendere qualcuno in maniera frettolosa, in questo momento di processo nazionale, non sarebbe stato l’ideale. Io di lui ho un ricordo straordinario».
Gli impegni di giugno contro Lussemburgo e Grecia
La Nazionale tornerà dunque in campo sotto la guida di Baldini per testare il gruppo e proseguire nel lavoro di costruzione iniziato negli ultimi mesi. Le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia rappresenteranno il primo banco di prova per il nuovo CT, chiamato a trasmettere la sua grinta e la sua esperienza a un gruppo che cerca certezze e solidità in vista dei prossimi impegni ufficiali.
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