Sinistra per Somma schiera i suoi sedici candidati. La presentazione in biblioteca
L'appuntamento elettorale venerdì 17 aprile. In lista si ripresentano i consiglieri uscenti Claudio Brovelli ed Enzo Calandra, insieme all'assessora Barbara Vanni
Prosegue la campagna elettorale e, dopo il Partito Democratico, anche i volti che compongono la lista di Sinistra per Somma si presentano alla cittadinanza in vista delle prossime elezioni comunali.
Come da tradizione, gli appuntamenti fissati dalla coalizione di centrosinistra a sostegno del vicesindaco uscente Stefano Aliprandini, sono fissati per le 21 di venerdì, in questo caso per venerdì 17 aprile all’interno della sala polivalente della Biblioteca comunale in via Marconi a Somma Lombardo. La serata, coordinata da Alberto Visco Gilardi, si conclude con un momento conviviale per un brindisi tra i partecipanti. Durante l’incontro verranno illustrati i profili dei sedici componenti della squadra, una compagine che riflette una parità di genere precisa, essendo formata da otto donne e otto uomini.
Il gruppo conta come figure di riferimento i rappresentanti istituzionali uscenti dell’attuale consigliatura, quella del sindaco uscente Stefano Bellaria, che si candiderà, naturalmente non più come sindaco, per il Pd: i consiglieri Claudio Brovelli ed Enzo Calandra, insieme all’assessora Barbara Vanni, hanno infatti deciso di ripresentarsi e proseguire il proprio impegno. La selezione dei candidati punta su figure attive nel tessuto sociale di Somma Lombardo, con una particolare attenzione al mondo del volontariato e dell’associazionismo locale. Secondo quanto dichiarato dalla lista, la scelta di correre per il consiglio comunale nasce dal legame con il territorio, sintetizzato nel motto «Passione e impegno per Somma».
All’incontro partecipano anche il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Stefano Aliprandini, e l’attuale primo cittadino di Somma Lombardo, Stefano Bellaria.
Oltre ai già citati Claudio Brovelli, Barbara Vanni ed Enzo Calandra, i nomi che completano la lista sono: Francesca Casale, Sergio Briante, Carmelina Colucci, Sara Corbani, Alfonso Francese, Roberto Giusti, Sara Maraschiello, Rita Michelini, Giuliana Monti, Erminia Munari, Mimmo Sciddurlo, Gianfranco Todeschini e Massimo Tomasini.
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