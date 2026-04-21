“Sintonie”: la grande musica da camera torna alla Fondazione Marcello Morandini
Al via la terza edizione della stagione concertistica curata dal M° Matteo Amadasi. In scena 15 musicisti, tra cui undici dell'Orchestra del Teatro alla Scala e solisti di fama internazionale
Arte e musica tornano a fondersi in un binomio d’eccellenza. La Fondazione Marcello Morandini ha presentato oggi la terza edizione di “Sintonie”, la stagione concertistica che trasforma gli spazi del museo di via Francesco Del Cairo in un palcoscenico d’eccezione per la musica da camera.
Sotto la direzione artistica del M° Matteo Amadasi, l’edizione 2026 si preannuncia come la più ambiziosa di sempre, nata come omaggio ai collezionisti Karin e Karl Megerle, la cui generosità è stata fondamentale per la nascita della Fondazione.
Protagonisti dalla Scala di Milano
Il cartellone di quest’anno vanta interpreti di assoluto rilievo:
11 musicisti provenienti dall’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.
Solisti di fama mondiale come il pianista Davide Cabassi (top-prize winner al Van Cliburn).
Un totale di 15 artisti che si alterneranno in un percorso sonoro di altissimo livello.
Un’esperienza tra note e design
Partecipare a “Sintonie” non significa solo ascoltare musica. Il biglietto del concerto include infatti la possibilità di visitare le esposizioni della Fondazione:
La collezione permanente di Marcello Morandini.
La mostra temporanea di maggio “Una storia di design ceramico” (in collaborazione con il MIDeC).
La stanza dedicata a Josef Albers.
Da fine giugno, la nuova esposizione “Antonio Barrese: Morfologie di Luce”.
Info, biglietti e abbonamenti
I concerti si tengono presso la sede della Fondazione in Via Francesco Del Cairo, 41. La prenotazione è obbligatoria.
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