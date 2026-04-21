“Sogniamo insieme. Facciamo comunità”: Tiziano Marson e la sua idea per Casorate

Si presenta con lo slogan “Sogniamo… insieme. Facciamo comunità” la lista civica Sogniamo Casorate, che candida a sindaco Tiziano Marson.

Il messaggio passa in questi giorni da un volantino: il progetto viene descritto come “uno spazio per raccontare idee, ascoltare e costruire insieme il futuro di Casorate”, con l’obiettivo dichiarato di “migliorare concretamente il nostro paese”. Un messaggio che insiste più volte sul valore della partecipazione e su una visione condivisa: “una politica che migliori la vita delle persone e che costruisce insieme alla comunità”, fino all’idea di “una comunità che non lascia indietro nessuno”.

Opere e manutenzioni, certo, ma non solo: “Un paese non è fatto solo di case e strade, ma delle persone che lo vivono. Noi abbiamo scelto di prendercene cura. Insieme”. Un’impostazione che punta a coniugare interventi concreti e partecipazione civica, mettendo al centro il concetto di comunità.

Il programma si sviluppa lungo alcune direttrici principali. Sul fronte degli interventi urbani, la lista parla della necessità di “riaprire e far vivere gli spazi pubblici”, rendendo gli “spazi comunali più accessibili per cittadini e associazioni” e garantendo una “manutenzione costante di strade e marciapiedi”, insieme alla “riqualificazione e accessibilità di scuole, impianti sportivi ed edifici pubblici”. Non manca il riferimento al recupero degli strumenti di comunicazione locale, con il “ripristino delle bacheche civiche”.

Grande attenzione viene riservata anche all’ambiente e alla qualità della vita, un cavallo di battaglia anche in passato per Marson. Con proposte che puntano alla “valorizzazione dei boschi e del territorio”, alla creazione di “percorsi pedonali e ciclopedonali verso i comuni vicini e sul Lago Maggiore” e a “più controlli sull’impatto di Malpensa e tutela della salute dei cittadini”.

Il tema della sicurezza è affrontato in una chiave integrata, partendo dall’idea che “un paese più vivo e più frequentato è un paese più sicuro”, con l’obiettivo di garantire “maggiore presidio del territorio” e “spazi pubblici più illuminati, curati e frequentati”, oltre a una “migliore sicurezza stradale per pedoni e mobilità”.

Ampio spazio è dedicato alle politiche sociali. Per i giovani si parla di una “biblioteca più aperta e attrezzata per studio e incontro”, di “più spazi e attività per ragazzi e ragazze” e di uno “sportello di ascolto per il disagio giovanile e per il sostegno a idee e startup”, oltre al coinvolgimento diretto attraverso una “consulta giovani”. Per le famiglie, le proposte includono il “supporto ai centri estivi”, il “potenziamento dei servizi educativi e di sostegno”, l’“aiuto compiti gratuito”, i “corsi di italiano per favorire integrazione” e il “supporto psicologico per famiglie e genitori”. Infine, per anziani e persone fragili si prevede l’attivazione di servizi di infermieri di comunità, l’“accompagnamento per chi è in difficoltà”, ma anche un supporto concreto e burocratico alle famiglie e più occasioni di incontro e socialità.

Accanto al programma, la lista ha organizzato una serie di iniziative pubbliche sul territorio, già lanciate nei giorni scorsi.

Il calendario prosegue con l’incontro del 24 aprile alle 21 dedicato a “stress e alimentazione – benessere che parte dall’interno”, seguito il 25 aprile da un “aperipranzo alla Ratera dopo le celebrazioni ufficiali”, mentre il 2 maggio è prevista la proclamazione di un “contest artistico-letterario” legato al Primo Maggio.

Momento centrale all’8 maggio alle 21, quando si terrà la presentazione del programma elettorale.

Il 10 maggio è poi in programma una “passeggiata nella storia e nella natura”,mentre il 15 maggio un dibattito tra i candidati organizzato dalle Acli.

Per andare poi nell’ultima settimana a una serie di appuntamenti anche “leggeri”, in vista del voto.