Solaro, chiude l’ambulatorio medico al Villaggio Brollo: servizi trasferiti alla Casa di Comunità di Garbagnate

L’Ambulatorio Medico Temporaneo di Villaggio Brollo a Solaro chiuderà in anticipo. Asst Rhodense ha infatti comunicato all’amministrazione comunale la decisione di risolvere anticipatamente la convenzione per l’utilizzo degli spazi di Casa Brollo in piazza Grandi. Il servizio terminerà il 21 maggio, con oltre tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista del 31 agosto.

La chiusura anticipata dell’ambulatorio

La rescissione, come previsto dagli accordi, è stata notificata con un preavviso di almeno 30 giorni. Fino al 21 maggio sarà comunque possibile continuare a usufruire del servizio, prenotando le visite al numero 331 2626495 lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 13.30 alle 15.30.

Allo stesso numero sarà possibile ricevere informazioni anche sui servizi alternativi disponibili sul territorio.

Il trasferimento dei servizi a Garbagnate

La scelta di Asst Rhodense è legata all’attivazione della nuova Casa di Comunità di Garbagnate Milanese, operativa dal 26 marzo in via Per Cesate 62. Qui è attivo un Ambulatorio Medico Territoriale con presenza di un medico cinque giorni a settimana, dalle 8 alle 20, con accesso libero senza appuntamento.

Per i pazienti fragili o non trasportabili è previsto anche il servizio di Unità di Continuità Assistenziale, che può programmare visite domiciliari.

La struttura offre inoltre numerosi servizi: dal punto unico di accesso al centro prenotazioni, dalla medicina specialistica agli ambulatori infermieristici, fino a vaccinazioni, supporto psicologico e consultorio familiare.

La posizione del Comune

L’assessore alle Politiche della Salute Christian Caronno sottolinea l’impegno profuso dal Comune di Solaro per attivare il servizio a Villaggio Brollo: «Come Amministrazione comunale abbiamo impegnato tempo, spazi e risorse per l’organizzazione dell’Amt e siamo consapevoli che ha aiutato molti residenti».

Una scelta, quella di Asst Rhodense, che cambia lo scenario locale: «La disponibilità di un ambulatorio aperto 12 ore al giorno a Garbagnate va considerata una risorsa per il territorio. Naturalmente avremmo preferito mantenere il servizio a Villaggio Brollo».

Il Comune fa sapere che manterrà comunque gli spazi allestiti, continuando a chiedere all’azienda sanitaria l’invio di nuovi medici per il territorio di Solaro. «Convinti che la sanità debba essere locale per essere efficace, continueremo con determinazione le interlocuzioni con Asst Rhodense» aggiunge Caronno.

Dall’assessore anche un ringraziamento ai professionisti che hanno operato nell’ambulatorio: il dottor Lorenzo Muddolon, la dottoressa Cristina Meloni e la volontaria Giovanna Pranio, che ha gestito le prenotazioni.

Un servizio che cambia, tra criticità e nuove opportunità

La chiusura anticipata dell’Ambulatorio Medico Temporaneo si inserisce in un contesto più ampio, segnato dalla carenza di medici di base in tutta la Lombardia. Se da un lato la nuova Casa di Comunità rappresenta un potenziamento dei servizi sanitari, dall’altro resta aperto il tema della prossimità dell’assistenza per i cittadini di Solaro.