Solbiate Olona, torna l’appuntamento con il teatro con “Villa Felicità”

Prosegue la rassegna teatrale “SolbiaTeatro”, giunta alla sua 14ª edizione, con un appuntamento che promette leggerezza e divertimento. Sabato 18 aprile alle 21, il palco del Centro Socio-Culturale di via dei Patrioti a Solbiate Olona ospiterà lo spettacolo “Villa Felicità”, proposto dalla compagnia “Fuori dalle Quinte”.

La commedia, scritta da Giuseppina Cattaneo e adattata con la regia di Francesco Forgillo, accompagna il pubblico in un’atmosfera vivace e ironica, tra equivoci, relazioni e situazioni paradossali. Un lavoro corale che punta sul ritmo e sulla caratterizzazione dei personaggi, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori in una serata all’insegna del sorriso.

Sul palco saliranno gli attori Samantha Belluschi, Lara Bergo, Annalisa Berra, Marina Berta, Veronica Dell’Orti, Emilio Fazio, Elena Ferrara, Francesco Forgillo, Giulia Loss, Alessandro Martino, Alessia Pompillo e Gianmarco Pompillo. A completare lo spettacolo, il lavoro dietro le quinte dei tecnici di scena Morris Biagi e Michela Frontini insieme a Graziano Raffaele.

L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale cittadino, confermando l’impegno dell’amministrazione e delle realtà locali nel promuovere il teatro come momento di aggregazione e partecipazione. L’ingresso è previsto con posto unico a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@fuoridallequinte.it.