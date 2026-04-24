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Solevoci Festival, a Varese tre giorni per cantare insieme: workshop, concerti e finale con i Neri per Caso

Dal 1° al 3 maggio una full immersion aperta a tutti, tra laboratori con docenti internazionali, momenti di canto collettivo e spettacoli. Il direttore Caravati: "Un’esperienza di comunità anche per chi parte da zero"

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Tre giorni di musica, formazione e condivisione nel segno della voce. Torna a Varese il Solevoci Festival, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio, con un calendario fitto di appuntamenti che unisce didattica e spettacolo, rivolgendosi tanto ai principianti quanto ai cantanti più esperti.

IL PROGRAMMA

Organizzato dall’associazione Solevoci, da anni punto di riferimento per la musica vocale sul territorio, il festival propone una vera e propria full immersion fatta di workshop mattutini e pomeridiani in via Guicciardini 128 (CLICCA QUI PER INFO), guidati da insegnanti internazionali di alto livello. Un’occasione per avvicinarsi al canto a cappella o perfezionare le proprie competenze, ma anche per sperimentare il valore del fare musica insieme.

«Solevoci si occupa di musica vocale e quest’anno proponiamo tre giorni intensi, aperti a chi non ha mai cantato e a chi vuole migliorarsi – spiega il direttore Fausto Caravati -. Accanto ai laboratori, ci saranno concerti e momenti di canto collettivo, in cui il pubblico e i partecipanti potranno condividere l’esperienza musicale in modo diretto».

Elemento distintivo della manifestazione è proprio la dimensione comunitaria: non solo esibizioni, ma anche spazi in cui i partecipanti diventano protagonisti, riuniti in ensemble spontanei per interpretare brani con arrangiamenti originali.

Il festival culminerà con il concerto conclusivo al Teatro di Varese, che vedrà sul palco i Neri per Caso (CLICCA QUI PER I BIGLIETTI), storica vocal band italiana e punto di riferimento del genere a cappella. Un appuntamento atteso che suggella un percorso di tre giorni all’insegna della voce come strumento di incontro e condivisione.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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