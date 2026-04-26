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Solita Openjobmetis “fare e disfare”, ma alla fine è vittoria su Cremona

I biancorossi sprecano il +16 con un pessimo terzo quarto e sono costretti alla volata da una Vanoli mai doma ma imprecisa. La vittoria (84-75) spinge Varese più vicina ai playoff

Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona 84-75

Vietato rimanere tranquilli. Vietato gestire un vantaggio largo. Vietato prendersi un successo senza brividi. La Openjobmetis che supera Cremona (84-75) è la solita Penelope dei canestri, che fa tanto e disfa tutto una, due e tre volte prima di completare l’opera. Ce lo ripetiamo dopo ogni partita, vinta o persa, ma il copione non cambia: contro la Vanoli i biancorossi arrivano anche a +16 all’inizio della ripresa (47-31) e poi concedono gentilmente un rientro agli ospiti.

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E si portano appresso i gialloazzurri fino agli ultimi giri di lancette, anche se – va detto – il riaggancio o il sorpasso cremonese non arrivano mai. Nei secondi conclusivi poi, finalmente, Iroegbu e compagni si scrollano di dosso la inseguitrice mettendo in cassaforte due punti d’oro.
Basteranno per i playoff? Lo sapremo – forse – domenica prossima: Trento ora è a -4 ma forse a fare più paura è Napoli, giustiziera della Dolomiti Energia e teoricamente in grado di riacciuffare i biancorossi che settimana ventura staranno a guardare.

Intanto, Librizzi e soci compiono il proprio dovere a livello di classifica: la partita con Cremona era cerchiata in rosso sul calendario come una di quelle da non poter perdere e così è stato anche se – lo abbiamo detto – la fatica è stata davvero tanta.

Nel solito black out, la OJM ha sprecato un primo tempo obiettivamente molto buono nel quale c’era già stato un passaggio a vuoto, con un vantaggio però che era stato ricostruito con un attacco produttivo e soprattutto con una difesa tornata intensa e determinata, a forzare numerose palle perse dei cremonesi. Poi però Varese ha dato l’impressione di accontentarsi: 3 su 14 dall’arco, poco più di un punto al minuto, nessuna pericolosità in area. Cremona per un po’ è rimasta a guardare ma quando ha capito di poter riaprire tutto, lo ha fatto.

Colpe di Kastritis, colpe dei giocatori? Tutt’e due le cose, con il primo ad azzardare quintetti (dopo che i titolari erano stati i primi a spegnersi) e i secondi anarchici, imprecisi e improduttivi. Poi, in tanti, hanno pure dato scossoni positivi: i 19 punti di Iroegbu sono importanti così come le giocate di Alviti e i lampi di Stewart. Dalla lotta si è invece estraniato Moore, almeno nella metà campo davanti: utile in difesa, Tazé è stato totalmente disastroso in attacco. Per questo, i 5mila abbondanti di Masnago hanno dovuto soffrire fino all’ultimo giro, ringraziando Willis per le munizioni terminate sul più bello dopo una serie di prodezze. Si chiude in gloria e va bene così: ora però si dipende anche dagli altri e non resta che sperare. E magari concludere il cammino regolare con un miracolo a Bologna, dovesse servire.

PALLA A DUE

Come previsto è Giovanni Veronesi l’unico assente (costola fratturata) del match: Brotto, coach di Cremona manda in quintetto Grant al suo posto tenendo di rincorsa Davide Casarin. Kastritis può invece schierare lo starting five consueto visto che anche Alviti è pienamente recuperato dopo un acciacco al polpaccio rimediato a Desio. Come promesso e come previsto la Itelyum Arena è piena: 5.030 il dato ufficiale dei presenti.

LA PARTITA

Q1 – Primo periodo da attacco diffuso per la Openjobmetis che si mette al comando e soprattutto “strappa” con un 8-0 di parziale nel quale Nkamhoua è un protagonista importante (16-8). Il “boost” però si ferma come accade per le Formula Uno di oggi e in un battibaleno la Vanoli torna sotto e addirittura sorpassa con Udom. Chiude il giro Librizzi con una bella tripla che vale il 19-18 della sirena.

Q2 – Varese dà però una seconda spallata nel nuovo periodo, alzando ancora di più il volume difensivo: Casarin e Burns si incartano, Cremona è costretta ad allungare diverse azioni ai 24” e l’effetto è una OJM che un po’ per volta allunga. Stewart comanda la banda ma anche Iroegbu, Alviti e Nkamhoua danno il proprio contributo. Brotto ferma il gioco ma non l’ondata biancorossa con Iroegbu che arrotonda il vantaggio con due liberi a pochi secondi dalla sirena di metà gara, 45-31.

Q3 – Il riposo però smorza la spinta varesina: un canestro di Iroegbu vale il massimo vantaggio (+16, 46-31), Cremona pare arrendersi ma riprende vigore quando capisce che la OJM ha smesso di ragionare. Varese tira e sbaglia a ripetizione dall’arco, senza costruire nulla, senza passarsi la palla, senza far trascorrere il tempo. Per un po’ il vantaggio regge perché gli altri non fanno meglio, poi però Durham e Willis cambiano marcia e il divario si riduce ai minimi. La Vanoli arriva a -4, Alviti ci mette una pezza da 3 ma Moore regala l’ennesimo pallone agli avversari: Battle e Ndiaye divorano il pareggio, Stewart fa respirare i suoi dall’arco ma nell’ultima azione Varese concede una tripla a Casarin che è la fotocopia di quelle di Cantù: 58-55.

Kastritis: “Una vittoria molto importante, volevamo ringraziare i tifosi”

IL FINALE

Si riparte con i brividi che corrono lungo 5000 schiene biancorosse: Cremona arriva a -1 ma viene ricacciata indietro da Stewart (tripla e schiacciata in contropiede). Altro omaggio di Moore agli ospiti con Willis che ringrazia, poi arrivano due triple di Iroegbu e Nkamhoua (che arriva palleggiando e spara senza opposizione) che valgono il +8. Ma quando sembra che il vantaggio possa consolidarsi, i canestri rapidi della Vanoli rimettono tutto in discussione. Kastritis ferma il gioco ma dopo il timeout Stewart si rovina con una infrazione di 8”: stavolta però gli ospiti non ne approfittano e dalla lunetta Varese si tiene davanti. L’ultimo timeout di Brotto è per disegnare una tripla di Willis, tiro difficile (bravo Iro in difesa) ma palla che esce di un soffio: le schiacciate di Moore e Nkamhoua a superare il pressing significano vittoria. 84-75, va bene così.

OPENJOBMETIS VARESE – VANOLI CREMONA 84-75
(19-18, 45-31, 58-55)

VARESE: Iroegbu 19 (1-4, 4-9), Moore 4 (1-2, 0-4), Alviti 12 (3-3, 2-6), Nkamhoua 13 (4-6, 1-5), Renfro 4 (2-2); Stewart 23 (2-6, 5-11), Assui 3 (1-2 da 3), Librizzi 3 (0-1, 1-3), Freeman 3 (1-1, 0-4). Ne: Villa, Bergamin, Ladurner. All. Kastritis.
CREMONA: Durham 12 (2-4, 1-5), Willis 24 (1-2, 6-15), Grant 2 (1-3, 0-2), Ndiaye 5 (1-4, 1-7), Anigbogu 4 (1-5); Casarin 9 (3-6, 1-2), Galli, Udom 13 (4-6, 1-1), Battle 6 (1-4, 1-1), Burns (0-1 da 3). Ne: De Gregori. All. Brotto.
ARBITRI: Baldini, Noce, Dionisi.
NOTE. Da 2: V 14-25, C 14-34. Da 3: V 14-44, C 11-33. Tl: V 14-17, C 14-17. Rimbalzi: V 38 (9 off., Alviti 11), C 46 (13 off., Willis, Udom, Ndiaye 7). Assist: V 20 (Moore, Renfro 4), C 19 (Casarin 6). Perse: V 15 (Moore, Iroegbu, Librizzi 3), C 22 (Casarin 6). Recuperate: V 11 (4 con 2), C 5 (Casarin, Ndiaye 2). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 5.030.

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Pubblicato il 26 Aprile 2026
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