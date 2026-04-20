Sorrisi e comunità alla Panchina Smile: una domenica di festa nei boschi di Castronno

Una panchina gialla, grande e luminosa, immersa nel verde. E attorno a lei, una domenica pomeriggio, famiglie, bambini, curiosi e camminatori di passaggio: tutti accomunati dalla voglia di stare insieme. Si è svolta così la “Primavera alla Panchina Smile“, l’evento organizzato dal Gruppo Smile – Associazione Amici per Castronno – nella frazione di Sant’Alessandro, nei boschi che costeggiano la pista ciclopedonale e la via delle api.

L’appuntamento, che si è tenuto nel pomeriggio di domenica 19 aprile, ha avuto come cuore pulsante proprio la grande panchina gialla inaugurata nella primavera del 2025. Un’installazione pensata per invitare chiunque transiti da quei sentieri a fermarsi, rallentare e riscoprire il valore del tempo condiviso e del contatto con la natura.

Il programma ha mescolato semplicità e convivialità: giochi nel prato per i più piccoli e per le famiglie, foto ricordo, merenda e aperitivo in compagnia. La partecipazione è stata continua per tutto il pomeriggio, con simpatizzanti, curiosi e semplici passanti che si sono avvicendati attorno all’installazione, contribuendo a creare quell’atmosfera di comunità aperta e accogliente che gli organizzatori avevano in mente fin dall’inizio.

Nel frattempo, l’installazione si è arricchita di nuovi elementi: un selfie point e un gioco della campana, invito concreto a chi passa a fare una sosta giocosa oltre che contemplativa. Gli organizzatori annunciano che altri eventi sono in cantiere e invitano camminatori e viandanti a passare dalla panchina gialla per scoprire le novità.