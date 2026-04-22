Sostegno del Comune di Busto Arsizio per il pagamento del canone di locazione a pensionati con reddito basso
Il contributo prevede il pagamento fino a due mensilità di canone di locazione, con un massimo di € 1.500, erogato direttamente al proprietario dell’immobile
Il Comune di Busto Arsizio ha lanciato un importante sostegno economico destinato ai nuclei familiari il cui reddito proviene esclusivamente da pensioni di invalidità, pensioni da lavoro/anzianità, o assimilabili, con un ISEE fino a € 18.000. Il contributo prevede il pagamento fino a due mensilità di canone di locazione, con un massimo di € 1.500, erogato direttamente al proprietario dell’immobile.
Per accedere al contributo, il proprietario dovrà accettare il contributo e impegnarsi a non avviare procedimenti di sfratto nei sei mesi successivi all’erogazione del contributo. Tra i requisiti richiesti, è necessario non possedere un alloggio adeguato in Lombardia e non essere soggetti a sfratto o intimazione al rilascio dell’abitazione. I richiedenti di cittadinanza extraeuropea devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
L’iniziativa è stata sottolineata dall’assessore all’Inclusione sociale e Salute, Paola Reguzzoni, che ha evidenziato come il contributo aiuti concretamente i pensionati in difficoltà, alleviando il peso del canone di locazione.
Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento delle risorse, quantificate in € 43.520,00. Maggiori informazioni e moduli per la richiesta sono disponibili sul sito del Comune di Busto Arsizio.
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