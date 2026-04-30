Sostenibilità e innovazione, alle Ville Ponti di Varese arriva il Salone della CSR
Mercoledì 6 maggio un appuntamento che riunisce imprese, istituzioni e Terzo Settore per discutere di sostenibilità e innovazione sociale
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale fa tappa a Varese mercoledì 6 maggio 2026 al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, per una mattinata di incontri dedicata ai temi della sostenibilità. L’appuntamento riunirà imprese, istituzioni, mondo accademico e Terzo Settore per confrontarsi su ambiente, solidarietà e collaborazione.
Un confronto tra esperienze e modelli
Ad aprire i lavori saranno Rossella Sobrero del Gruppo promotore del Salone e Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. Il programma prevede interventi e panel dedicati alle principali sfide della sostenibilità: dagli ESG alla bioeconomia, fino ai temi dell’inclusione sociale e della collaborazione nelle filiere.
«Nessuna organizzazione può essere un sistema chiuso ma deve saper gestire la relazione con altri attori sociali – commenta Rossella Sobrero – Solo grazie alla capacità di dialogare e confrontarsi si crea un ecosistema circolare».
Sostenibilità e territorio
Tra i relatori anche il professor Matteo Pedrini dell’Università Cattolica, mentre diversi panel metteranno in dialogo imprese, ricerca e realtà del territorio su innovazione, economia circolare e responsabilità sociale.
«La sostenibilità è oggi un orizzonte imprescindibile anche per lo sviluppo del nostro sistema imprenditoriale – sottolinea Mauro Vitiello – Il nostro impegno è accrescere la consapevolezza di imprese e cittadini sull’importanza di scelte capaci di generare valore nel lungo periodo».
La partecipazione all’evento è gratuita con iscrizione online ed è aperta a imprese, studenti e cittadini interessati.
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