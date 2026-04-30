Varese News

Economia

Sostenibilità e innovazione, alle Ville Ponti di Varese arriva il Salone della CSR

Mercoledì 6 maggio un appuntamento che riunisce imprese, istituzioni e Terzo Settore per discutere di sostenibilità e innovazione sociale

salone crs

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale fa tappa a Varese mercoledì 6 maggio 2026 al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, per una mattinata di incontri dedicata ai temi della sostenibilità. L’appuntamento riunirà imprese, istituzioni, mondo accademico e Terzo Settore per confrontarsi su ambiente, solidarietà e collaborazione.

Un confronto tra esperienze e modelli

Ad aprire i lavori saranno Rossella Sobrero del Gruppo promotore del Salone e Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. Il programma prevede interventi e panel dedicati alle principali sfide della sostenibilità: dagli ESG alla bioeconomia, fino ai temi dell’inclusione sociale e della collaborazione nelle filiere.

«Nessuna organizzazione può essere un sistema chiuso ma deve saper gestire la relazione con altri attori sociali – commenta Rossella Sobrero – Solo grazie alla capacità di dialogare e confrontarsi si crea un ecosistema circolare».

Sostenibilità e territorio

Tra i relatori anche il professor Matteo Pedrini dell’Università Cattolica, mentre diversi panel metteranno in dialogo imprese, ricerca e realtà del territorio su innovazione, economia circolare e responsabilità sociale.

«La sostenibilità è oggi un orizzonte imprescindibile anche per lo sviluppo del nostro sistema imprenditoriale – sottolinea Mauro Vitiello – Il nostro impegno è accrescere la consapevolezza di imprese e cittadini sull’importanza di scelte capaci di generare valore nel lungo periodo».

La partecipazione all’evento è gratuita con iscrizione online ed è aperta a imprese, studenti e cittadini interessati.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.